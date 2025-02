Donald Trump ha annunciato "dazi del 25%" all’Unione europea, motivandoli con il fatto che l'Ue "è nata per truffare gli Stati Uniti, ma ora sono io il presidente".

Queste le parole del presidente americano durante la prima riunione in cui ha messo insieme tutti i mostri (in senso etico, morale ed estetico, oltre che criminale) che formano il gabinetto della sua nuova Amministrazione, cui ha partecipato anche Elon Musk, con tanto di maglietta che lo descriveva come consulente tecnico.

La decisione [sui dazi] "è stata presa", ha affermato Trump, ipotizzando come inizio la data del 2 aprile... non il 1, perché ha detto di essere superstizioso. I dazi riguarderanno "le auto e tutte le altre cose".

I riflessi sull'Italia? Un calo del Pil che dovrebbe portare ad un taglio di almeno 50mila posti di lavoro (veri).

Qual è stata la reazione del nostro governo, cioè dei sovran-fascisti italiani, all'annuncio di Trump? Il silenzio più assoluto.

Stiamo parlando di Matteo Salvini, uno che sostiene persino di vestirsi come Trump per cercare di entrare nelle sue grazie, e di Giorgia Meloni che, a detta delle cronache, è culo e camicia sia con Trump che con il suo burattinaio, Elon Musk.

Evidentemente, gli ultra nazionalisti difensori degli interessi della patria si sono trasformati in terrapiattisti, nel senso che tanto si sono sdraiati per terra per accreditarsi come fedeli sudditi del neo dittatore a stelle e strisce che sono diventati tutt'uno con il suolo... due tappeti, anzi due tappetini, visto il loro ruolo e la loro dignità.

Ma non bisogna meravigliarsene, riservando il vero stupore a quando - a breve - i due divertenti saltafossi alla guida del Paese, sostenuti nei talk show dalla corte dei miracolati che scrivono per i giornali di Angelucci o dagli anchormen di Forza Mediaset, ci spiegheranno che Trump ha ragione ad applicare tali dazi e che è giusto che l'Italia li subisca, attrinuendona la colpa all'Europa.

Il senso di tale affermazione? Non esiste... ma sarà proprio questo che sosterranno. Il vero problema? La gente che li vota e che prende sul serio loro e il circo che li supporta.