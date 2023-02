Dal 13 febbraio in radio il nuovo singolo del cantautore calabrese

“Dentro te” (Lp Music), è il nuovo singolo di Strano, un brano blues dal sapore anni ’60, “rinfrescato” ed attualizzato e che lo stesso cantautore descrive come un inno all’amor proprio.

“Dentro te parla di come chiunque, nei momenti di sconforto o depressione, può e deve stare sereno.. perché presto arriverà quest’immenso amore, che ciascuno di noi ha innato in sé, l’Amor proprio, che ci coccolerà e ci farà rimettere in moto..”.

Il radio date del brano è il 13 febbraio 2023, ad un anno esatto dalla sua prima uscita con “Giocare insieme a te”.

Di seguito tutti i musicisti che hanno arrangiato il brano:

Strano (Voci); Ivano Zanotti (batteria)

Pierluigi Mingotti (basso)

Marco Grasselli (chitarre)

Leo Meconi (Armonica a bocca)

Renato Droghetti (piano, archi ed hammond)

Strano (Percussioni e fiati; baking vocal)

Strano e Renato Droghetti (Produzione; Affinamento, mixing e Mastering)

BIOGRAFIA

Nel 2022 Strano (Michele Perri) entra a far parte del panorama musicale italiano. Dopo aver conosciuto e stretto amicizia con Ivano Zanotti, batterista di Ligabue e Loredana Bertè, decide di realizzare il suo primo singolo, in collaborazione anche con Pierluigi Mingotti, bassista de Il Volo e della Bertè, e Marco Grasselli, chitarrista “mancino” sempre della Bertè e membro dell’orchestra di X-Factor 2023. Entra in contatto con l’Etichetta Discografica bolognese San Luca Sound del cantautore Manuel Auteri e del mastro e produttore Renato Droghetti. Si concretizza così il primo singolo dal titolo “Giocare insieme a te” che esce il 14 febbraio 2022 realizzato in collaborazione con Ivano Zanotti e lo staff di musicisti incontrati nel cammino, con il quale ha anche ultimato il suo primo album, USB 4.3, in uscita il 4 marzo 2023, mixato e affinato presso gli studi San Luca Sound - Recording da Renato Droghetti e Strano, sotto la propria Etichetta Discografica LP music. Strano, nel 2022, esce con 3 singoli, Giocare insieme a te, Occhi e Un sogno bellissimo, che fanno parte, insieme a Dentro te del suo primo album USB 4.3. I tre singoli hanno ottenuto notevoli risultati sia in quanto a critica sia in merito alle posizioni raggiunte nelle più importanti classifiche indies italiane. Viene subito notato da vari esponenti di rilievo del panorama musicale italiano, ed invitato a partecipare a vari contest, tra cui al 2MARI SONG FESTIVAL di EDM International Production dove si aggiudica il premio “Miglior Voce Radiofonica” e ben due volte consecutive vince il contest di Telesia con uno short di Occhi e uno di Un Sogno Bellissimo, trasmessi per un’intera settimana in tutti i più importanti aeroporti e metropolitane italiane. Il 2023 vedrà Strano protagonista in contest di grande prestigio quali il PremioMiaMartini e Sanremo Rock.