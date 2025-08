“C'era una volta” è il nuovo singolo di Aaron Raschi, un brano che racconta una storia come una vera e propria fiaba, parla di amore nel vero senso che esso assume, quello che non sempre si riesce a comprendere.

Leggerezza e profondità delle parole per me sono i punti di forza questo pezzo -spiega Aaron- Parlo di quanto sia bello amare e di quanto spesso e volentieri sia più facile e bello pensare di scappare via insieme a qualcuno che affrontare la quotidianità.

La canzone è disponibile nelle principali piattaforme digitali per Up Music Studio.

Aaron Raschi è nato a Rimini nel 2001. Ha i primi contatti con la musica in tenera età ma inizia a studiarla a sedici anni e a comporre canzoni a diciassette. Nel 2021 ha vinto la categoria 18-30 del festival riminese Stella Nascente. Tra il 2022 e il 2023 Aaron ha effettuato un percorso di formazione musicale presso Up Music Studio a Cernusco sul Naviglio nel Milanese. All’inizio del 2024 ha fatto una collaborazione promozionale per il suo singolo Diana con CDF Records della durata di 2 mesi. Nell’autunno dello stesso anno partecipa a Sanremo NEWTALENT e nella sua città si esibisce nella nota discoteca Altromondo Studios.

