Il volume "Santità, matrimonio, famiglia", a cura di don Francesco Russo e Giovanni Tridente, della casa Editrice Santa Croce, è stato pubblicato per riaccendere i riflettori sulla questione dei preti sposati e della loro riammissione nella chiesa cattolica.

Nell'esortazione apostolica Gaudete et exsultate, Papa Francesco afferma che ci sono molte coppie di sposi sante in cui ognuno dei coniugi è stato strumento per la santificazione dell'altro.

Nel maggio 2022, la Pontificia Università della Santa Croce ha organizzato una giornata di studio per riflettere sulla "santità laicale". Sono state presentate le testimonianze di alcune coppie di sposi in cui si è svolto o è in corso il processo di beatificazione, che hanno mostrato l'esemplarità cristiana nella vita familiare: i beati Luigi Beltrame Quattrocchi e Maria Corsini (italiani), Józef Ulma e Wiktoria Niemczak (polacchi), Giovanni Gheddo e Rosetta Franzi (italiani), Eduardo Ortiz de Landázuri e Laura Busca Otaegui (spagnoli), Francesco Bono e Maria Rosaria De Angelis (italiani), Cyprien Rugamba e Daphrose Mukasanga (ruandesi).

"In questi uomini e donne, - sottolinea nella presentazione del volume il rettore dell'Università della Santa Croce, Luis Navarro - con modalità e percorsi diversi, in circostanze di tempo e di luogo lontane tra loro, con una varietà di carismi ma accomunati dal sacramento del matrimonio, fonte di santità per i coniugi e per i figli, troviamo dei testimoni di esemplarità cristiana nella vita ordinaria".

Fonte: opusdei.org