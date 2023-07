La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhya (ZNPP) ha perso la connessione dalla sua principale linea elettrica esterna questa mattina presto, costringendola a fare affidamento su alimentatori di riserva ripristinati di recente di cui ha bisogno per le funzioni essenziali di sicurezza e protezione nucleare, ha affermato Rafael Mariano Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea).L'unica linea elettrica rimanente da 750 kilovolt (kV) della ZNPP – delle quattro disponibili prima del conflitto – è stata interrotta alle 01:21 ora locale di oggi. Non si conosce cosa abbia provocato l'interruzione di corrente o quanto potrà durare.La più grande centrale nucleare d'Europa ha riscontrato gravi problemi di alimentazione dall'esterno dall'inizio del conflitto, all'inizio del 2022, esacerbando i rischi per la sicurezza nucleare dell'impianto.La disconnessione dalla linea elettrica da 750 kV ha costretto la ZNPP a passare all'unica linea elettrica di riserva da 330 kV disponibile per l'elettricità esterna necessaria, ad esempio, per pompare l'acqua di raffreddamento per l'impianto. Questa linea da 330 kV è stata ricollegata all'impianto solo il 1° luglio dopo essere stata danneggiata quattro mesi fa."Questa volta l'impianto ha evitato una completa perdita di tutta l'energia esterna - cosa che si è verificata sette volte in precedenza durante il conflitto - ma l'ultima interruzione della linea elettrica dimostra ancora una volta la precaria situazione di sicurezza e protezione nucleare dell'impianto", ha affermato il direttore generale Grossi.

Quanto sopra riportato è il contenuto di un comunicato diffuso il 4 luglio dall'Aiea.

Sempre ieri si sono state diffuse notizie e smentite in cui russi e ucraini si accusavano a vicenda di un attacco/attentato alla centrale nucleare, in modo da provocare l'uscita di radiazioni, in pratica con l'intento di duplicare una nuova Chernobyl, salvo che l'impianto di Zaporizhzhya è molto più grande di quello di Chernobyl.

Sull'argomento, è intervenuto in serata anche il presidente Zelensky nel suo riassunto sui fatti di giornata, dichiarando di averne parlato anche con Macron, con cui ha avuto un colloquio telefonico.

"Il mondo deve ora rendersi conto che la sicurezza comune dipende interamente dall'attenzione globale alle azioni degli occupanti dell'impianto. La Russia deve rendersi chiaramente conto che il mondo vede quali scenari si stanno preparando e il mondo è pronto a rispondere.Le radiazioni sono una minaccia per tutti nel mondo e la centrale nucleare deve essere completamente protetta da qualsiasi incidente che possa causarne la fuoriuscita. Oggi sono passati esattamente 16 mesi da quando le truppe russe hanno il pieno controllo del territorio e delle strutture della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Diversi paesi hanno la propria intelligence e altre fonti per sapere esattamente cosa stia succedendo e di chi sia la responsabilità.Ora abbiamo informazioni dalla nostra intelligence che le truppe russe hanno posizionato oggetti simili a esplosivi sul tetto di diverse unità di potenza della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Forse per simulare un attacco all'impianto. Forse hanno qualche altro scenario. Ma in ogni caso, il mondo vede - non può non vedere - che l'unica fonte di pericolo per la centrale nucleare di Zaporizhzhia è la Russia e nessun altro. Sfortunatamente, non c'è stata una risposta tempestiva e su larga scala all'attacco terroristico alla centrale idroelettrica di Kakhovka. E questo potrebbe spingere il Cremlino a fare nuove azioni simili. È responsabilità di tutti, nel mondo, impedirle, nessuno può farsi da parte, poiché le radiazioni colpiscono tutti".

Certo, pensando che i precedenti obiettivi indicati nel corso della guerra sono andati distrutti, il Nord Stream e la diga di Kakhovka, la possibilità che anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia possa essere utilizzata - chiunque ne sia responsabile - come un'arma per il conflitto in corso, preoccupa e non poco, sia per le conseguenze immediate, sia per eventuali risposte/ritorsioni sul piano militare.



Per quanto riguarda la controffensiva in corso, i vertici militari i ucraini hanno affermato che si sta sviluppando secondo i piani e che l'esercito non ha ancora messo in campo tutto il suo pieno potenziale, secondo quanto riporta oggi ABC News, citando il generale Oleksandr Syrskyi.