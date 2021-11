In Europa la Lazio torna a sorridere. Infatti, con la vittoria di giovedì per 3-0 in casa della Lokomotiv Mosca l'undici di Sarri si assicura il passaggio agli ottavi assicurandosi perlomeno il secondo posto nel Gruppo E, con la possibilità anche di vincere il girone.

Decisivo il rientro di Immobile, autore di una doppietta, anche se da calcio di rigore.

La partita si sblocca nella ripresa, quando Alexandr Silyanov falcia in area Mattia Zaccagni e Immobile trasforma il tiro dal dischetto. di rigore mettendo il pallone proprio dove indicava il 17enne portiere della squadra russa per cercare di distrarlo. Passano sette minuti e l'arbitro fischia nuovamente un penalty per la Lazio. Questa volta è Dmitrij Barinov a commettere fallo su Immobile che nuovamente calcia verso lo stesso angolo.

La Lokomotiv perde fiducia e la Lazio ha più di un'occasione per chiudere definitivamente la partita. Il terzo gol arriva poi grazie ad un tiro angolato dal limite di Pedro.

Nell'ultima partita della fase a gironi, il 9 dicembre, la Lazio sfiderà in casa il Galatasaray, già qualificato. Vincendo potrà chiudere il Gruppo E in testa.







Crediti immagine: @OfficialSSLazio