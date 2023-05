Mark Donato infatti vive a Bologna e la sua primavera è davvero piena di musica, serate e voglia di far divertire e scatenare il suo pubblico. Ogni sabato, e quindi anche il 27 maggio '23, ad esempio, è in console al Focillo di Castel San Pietro Terme (Bologna). Durante questi dj set l'artista spazia tra il suo vasto repertorio e spesso sceglie brani musicali italiani. Focillo è anche un ottimo ristorante, per cui i motivi per passare il sabato qui sono tanti e non solo musicali.

E non basta. Mark Donato continua a far parlare di sé grazie alla massiccia presenza di suoi "unofficial remix" in onda su Radio Italia Party. Il programma radiofonico, condotto da Paoletta e Luca Camorcia, due celebri speaker nel panorama musicale italiano, ha dato ampio spazio alle creazioni di Mark Donato. Inoltre, ecco il suo Radioshow, "Mark Donato On Air", trasmesso su House Club Set, una rinomata piattaforma radiofonica anche a livello internazionale. E ancora: tra le sue produzioni più recente, ecco un brano ipnotico intitolato "Control" su Isavis Records.

"Il mio radioshow, così come molti miei dj set, sono incentrato sulle produzioni italiane. Non solo canzoni italiane, certo, ma musica creata soprattutto da produttori italiani. Credo fermamente che per noi artisti sia indispensabile lavorare in squadra", afferma Mark Donato. Ovviamente un conto sono i dj set live come al Focillo, un altro i dj set on air… e ascoltare live questo artista è tutta un'altra cosa.

Mark Donato è un dj producer toscano, un professionista del sound e del mixer che fa musica fin dal 1999. Spesso pubblica canzoni come "Karmalove" e "Sueno Arabe" o la già citata "Please Stop", tutte quante selezionate da Spotify per prestigiose playlist come "Spotify Italia Release Radar". Con Federico Scavo, anche lui toscano, qualche tempo fa ha prodotto bella musica. Invece, con Giuliano di Sanzo e la brava Francesca St. Martin ecco la recente "Last Night", un brano uscito su Universal… "Sueno Arabe", mentre scriviamo, ha totalizzato quasi 60.000 ascolti solo su Spotify. Molto ascoltate anche "S.O.S." ed "Alexandra" (quasi 40.000 ascolti). Tutto questo accade perché la musica proposta da Mark Donato è decisamente curata e attraversa i diversi generi di musica da ballo con personalità.

https://www.instagram.com/markdonatoreal/