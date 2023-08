Amazon ha annunciato il lancio di una nuova funzionalità basata sull'intelligenza artificiale (IA) che permetterà di ottenere una sintesi delle recensioni inviate dagli utenti in relazione ad un prodotto.

La nuova funzionalità, chiamata Review Summarizer, utilizza un algoritmo di IA generativa che analizza le recensioni dei clienti e ne estrae i punti chiave, evidenziando i vantaggi e gli svantaggi del prodotto. La novità è già disponibile, ma per ora solo negli Stati Uniti e solo su alcuni prodotti selezionati.

L'obiettivo di Review Summarizer è di aiutare gli utenti a prendere decisioni di acquisto più informate e rapide, senza dover leggere decine o centinaia di recensioni. Inoltre, permette agli utenti di filtrare le recensioni in base a criteri specifici, come il colore, la taglia o la qualità.

Amazon ha dichiarato che la funzionalità basata sull'IA generativa è in continua evoluzione e che tiene conto del feedback degli utenti per migliorare la qualità e la pertinenza delle sintesi. La novità è parte della strategia di Amazon di sfruttare le potenzialità dell'IA per offrire un'esperienza di acquisto per i propri clienti che sia la più personalizzata e soddisfacente possibile.