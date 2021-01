“Scacco matto” è stato prodotto dall’artista durante questo periodo critico per tutti.

Il brano fa da cornice a una storia tra due persone che, nonostante mille litigi e tante difficoltà, non smettono mai di cercarsi e di credere nei propri sentimenti.

Nella produzione, il brano si presenta come una ballad invernale, con uno stile un po' diverso dal solito. Sia l’arrangiamento che il testo della canzone sono carichi di emotività, trasmettendo quella giusta energia e quel desiderio di scusarsi dopo un errore.

Si tratta di un dialogo introspettivo, che Gianmichele racconta come una storia che si fonde con la similitudine del paesaggio invernale “come neve in estate, pioggia nelle strade".

Il titolo del brano prende spunto dall'idea del gioco degli scacchi. L'azione dello “Scacco matto" rappresenta per Gianmichele un attacco a se stesso, attacco dal quale cerca di difendersi incessantemente per salvare quel qualcosa nel quale non ha mai smesso di credere e, mentre nel gioco degli scacchi lo scacco matto rappresenta per il Re una sconfitta senza possibilità di difesa, per Gianmichele rappresenta una via di fuga ed una rinascita che prende vita in questo nuovo singolo, abbracciando un genere musicale che per lui rappresenta, appunto, un nuovo inizio.

«E’ un POP non proprio POP» dice Gianmichele del brano, che si aggancia ad uno stile fresco e più maturo artisticamente parlando.



BIO ARTISTA

Gianmichele Mocerino, 27 anni, originario di un paese vicino Napoli.

Studia canto da quando aveva 14 anni. A 18 anni si candida ai casting di Amici e X-factor. Successivamente, dopo un periodo di crescita musicale e personale dovute ad un vero e proprio lavoro su se stesso, tra i 23 e i 24 anni si iscrive ad Area Sanremo, giungendo alle fasi finali al Palafiori, con vari inediti pronti e altri a cui stava lavorando.



All'età di 24 anni ha cercato di approfondire quel lavoro su se stesso per scrivere dei brani, che potessero alla meglio rappresentare la sua persona, la sua anima di Artista che crede nei sogni e decide di non arrendersi mai.



Nel 2019 si presenta agli Studi Elios per i provini di Amici e passa le prime due fasi dei casting. Quest'anno e’ stato riconvocato per un nuovo provino.

«Credo di averci messo tutto me stesso, anche se avrei potuto fare di meglio, perché si può fare sempre di meglio» racconta l’Artista. Tra le varie collaborazioni, ha girato un videoclip con la partecipazione del ballerino di Amici, Filippo Di Crosta.

Quest'anno si è ripromesso di farcela, di realizzare il suo sogno non solo per se stesso, ma in primis per tutte quelle persone che hanno creduto in lui, per la sua famiglia, che ha fatto sempre sacrifici pur di sostenerlo in questo percorso, che, a volte, sembra irrealizzabile.

«Ora è il momento di comunicare con la mia musica ciò che provo ogni volta che mi esibisco di fronte alle persone. Mi sento pronto, so di potercela fare! Quest'anno credo fortemente di essere in grado di realizzare un progetto valido per raggiungere il mio obiettivo: fare della musica il mio lavoro!»







LINK ARTISTA:

