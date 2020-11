Si comincia! Così un tweet di Breitbart, megafono dei suprematisti trumpisti, ha commentato la notizia che Wililam Barr, colui che noi definiremo come ministro della Giustizia Usa, ha invitato il proprio dipartimento affinché i pubblici ministeri indaghino sulle accuse di brogli elettorali.

Quello che Breitbart ha però omesso, è che le indagini - ha raccomandato Barr - è che vengano avviate solo nel caso in cui ci siano prove evidenti di brogli e non accuse promosse da "affermazioni inverosimili".

Ma la precisazione è una quisquilia per Trump, ormai ampiamente fuori di sé ammesso che non lo sia sempre stato, e per chi lo sostiene, la cui intenzione è semplicemente quella di far credere che una cosa possa essere verosimile, senza preoccuparsi che sia vera... tanto, quelli a cui si rivolgono sono abituati a questo modo di far politica.

È così che Trump ha governato per tutti e quattro gli anni del suo mandato, in bilico tra realtà e fantasia, senza preoccuparsi che un'affermazione dovesse essere sostenuta dalla realtà dei fatti, purché la sua verità, non provata, fosse in qualche modo verosimile.

Grazie a questo, Trump ha potuto promuovere il suo sgangheratissimo modo di far politica, che aveva come unico obiettivo quello di solleticare la pancia dell'America ignorante e forcaiola, quella per cui tutti sono nemici se non la pensano come te o se non sono uguali a te, quella che è pronta a sparare per qualsiasi ragione e che crede che farlo sia un suo diritto costituzionale... insomma, l'America del KKK, che ora viene definita suprematista (perché l'attributo fascista o nazista non è ancora stato sdoganato... per il momento!) o anche trumpista.

Ma il trumpismo si è appoggiato su un partito, quello repubblicano, che, nonostante tutto, aveva fino a quattro anni fa fatto comunque da argine all'estremismo di destra che adesso sembra maggioritario.

Adesso, il partito repubblicano avrebbe l'occasione di prendere le distanze da Trump e di tornare di nuovo ad essere un partito "normale". Ma non sembra che sia questa la strada scelta.

Infatti, invece di chiedere a Trump di prendere atto del risultato delle urne e della sua sconfitta, i GOP, salvo alcune eccezioni, per il momento hanno scelto di supportare le assurde tesi di brogli da parte del presidente in carica che si rifiuta di concedere la vittoria all'avversario e di iniziare così il normale processo di transizione tra un'amministrazione e l'altra... come dimostra la presa di posizione di Mitch McConnell del Kentucky, rieletto da pochi giorni, attuale leader della maggioranza al Senato.

Rivolgendosi all'aula del Senato, McConnell ha detto che Trump ha al 100% tutto il diritto di esaminare le accuse di brogli e richiedere il riconteggio dei voti in base alla legge.

Il guaio è - per lui, per i repubblicani e per coloro che lo sostengono - che nessuno finora ha presentato prove reali ed evidenti che siano stati commessi dei brogli.