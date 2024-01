Federico Scavo, Luca Guerrieri, Sandro Puddu, Gary Caos ,Cristian Marchi, Gianni Bini, Dj Marietto... avete appena letto chi ha prodotto alcuni dei brani presenti nel nono episodio del Mark Donato On Air, il suo radioshow. Donato come sempre privilegia produzioni italiane. Non è tutto, come sempre non mancano mash up creati proprio da questo artista: Massimo Pericolo - Moneylove (Mark Donato Mashup) e Sfera Abbasta feat. Elodie - Anche Stasera (Mark Donato Mash up), mettono il ritmo giusto a hit italiane ora tutte da ballare. Ci sono dj che ogni giorno pensano più a far ballare e far emozionare il loro pubblico che al proprio ego musicale. Tra di loro c'è infatti il toscano Mark Donato, che spesso realizza bootleg & rework di brani italiani perfetti per ballare, ad ogni ora del giorno (e della notte. Spesso questi bootleg vanno in onda su Radio Italia, nel programma di Paoletta e Luca Camorcia di Radio Italia, "Radio Italia Party".



