Il Segretario Regionale MSFT Mario Settineri ha scritto una lettera al Presidente ANCI Sicilia Leoluca Orlando, in cui chiede di invitare i sindaci a sostenere ufficialmente l'ordinanza del presidente della regione, Musumeci. Di seguito il testo della lettera:

Egr. Signor Presidente, a seguito del crescente ed incontrollato arrivo di persone non aventi titolo sul nostro territorio, in special guisa in tempi di grave contagio da Covid 19, accogliamo con estremo favore l'Ordinanza contingibile ed urgente di cui in oggetto, a firma dal Presidente delle Regione Siciliana On. Nello Musumeci, mediante la quale si ordina l'immediato sgombero degli hot-spot e dei Centri di Accoglienza, vietando altresì l'ingresso il transito e la sosta di ogni migrante che raggiunga il nostro territorio su qualsiasi tipologia di imbarcazione. Il Movimento Sociale Fiamma Tricolore, auspicando da sempre tali improcrastinabili decisioni, rappresentando la propria ferma condivisione nei confronti di tale iniziativa

CHIEDE

alla S.V. Ill.ma di invitare i sindaci a sostenere ufficialmente tale Ordinanza, attraverso dichiarazioni pubbliche ed azioni attuative propedeutiche alla concreta attuazione di quanto prescritto, ovvero dimostrare con chiarezza a tutto il popolo Italiano l'unità di intenti e l'amore verso il proprio territorio da parte degli amministratori siciliani, senza nessuna distinzione di appartenenza o preconcetti ideologici.Rimanendo in attesa di Suo cortese riscontro, voglia gradire i miei più distinti saluti.

Mario Settineri

Segretario Regionale MSFT