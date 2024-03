Antonio Musacchio è un esempio di successo nel mondo del management e dell’ingegneria, con una carriera caratterizzata da ruoli di crescente responsabilità e significativi traguardi professionali. Attualmente, in qualità di Amministratore Delegato di GSA Gruppo Servizi Associati, sta guidando l’espansione internazionale dell’azienda, implementando strategie innovative per migliorarne l’efficienza organizzativa.



Antonio Musacchio, dalla laurea in Ingegneria Meccanica ai primi incarichi professionali

Nato a Roma nel 1965, Antonio Musacchio si è laureato con lode in Ingegneria Meccanica presso l’Università La Sapienza, mostrando fin da subito un’eccellente preparazione tecnica. Successivamente, ha arricchito il suo bagaglio formativo con una specializzazione in Economia Aziendale e Manageriale, seguendo il suo interesse crescente per il mondo del business. Il percorso professionale di Antonio Musacchio ha inizio nel 2003, quando viene nominato Direttore Generale di SI Servizi del Gruppo Cofathec Servizi, consolidando la sua esperienza nella gestione e manutenzione di impianti tecnologici complessi. Ricopre successivamente ruoli chiave presso Pirelli RE Facility Management, dove supervisiona operazioni sia in Italia sia all’estero, dimostrando capacità manageriali di alto livello.



Antonio Musacchio: il ruolo presso Energyproject e l’ingresso in GSA

Nel 2010, Antonio Musacchio intraprende un nuovo capitolo della sua carriera con il Gruppo Manutencoop, assumendo la carica di Amministratore Delegato di Energyproject, società specializzata nella costruzione e gestione di impianti fotovoltaici. Guida, successivamente, Nagest Global Service, acquisendo esperienza nel facility management e nella gestione integrata dei grandi patrimoni urbani. Nel 2017, raggiunge un traguardo significativo diventando Amministratore Delegato di Apleona Italy. Da settembre 2021, Antonio Musacchio opera in qualità di Amministratore Delegato di GSA Gruppo Servizi Associati, portando avanti la sua missione di garantire sicurezza, salute sul lavoro e vigilanza antincendio attraverso approcci innovativi e soluzioni su misura. Oltre al suo ruolo manageriale, ha dimostrato la sua versatilità avviando con successo due start-up e confermando la sua reputazione di leader eclettico e intraprendente nel mondo del business.