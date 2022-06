Giovedì 23 giugno, nel Consiglio europeo che si conclude oggi, i leader dell'UE hanno concesso lo status di paese candidato all'Ucraina e alla Moldova.

"È un momento storico. La giornata di oggi segna un passo fondamentale nel vostro cammino verso l'UE. Il nostro futuro è insieme",

così il presidente Michel si è rivolto all'indirizzo del presidente ucraino, Zelensky.

Questo, inoltre, il commento della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen:

"Posso essere molto breve, perché questo è un momento molto determinante e un'ottima giornata per l'Europa.Mi congratulo vivamente con il presidente Zelenskyy, il presidente Sandu e il presidente Zourabichvili. Tutti e tre i paesi (Ucraina, Moldova e Georgia) fanno parte della nostra famiglia europea, su questo non abbiamo mai avuto alcun dubbio. E la storica decisione odierna dei leader lo conferma.Concede a tutti e tre la prospettiva dell'adesione all'UE e traccia la strada da percorrere. Penso che questo sia un momento di grande soddisfazione. Sono molto lieta dell'approvazione delle nostre opinioni da parte dei premier e dei capi di Stato. Non ci può essere miglior segno di speranza per i cittadini di Ucraina, Moldova e Georgia in questi tempi difficili.Naturalmente, tutti i paesi hanno dei compiti da fare prima di passare alla fase successiva del processo di adesione. Ma sono convinto che tutti si muoveranno il più rapidamente possibile e lavoreranno il più duramente possibile per attuare le riforme necessarie. Non solo perché sono tenuti ad andare avanti nel percorso di adesione all'Europa, ma prima di tutto perché queste riforme fanno bene ai paesi, fanno bene alla democrazia, perché rafforzano la competitività di tutti e tre i paesi e, in definitiva, fanno bene al cittadini.Consentitemi di sottolineare che sono profondamente convinta che la decisione che abbiamo preso oggi ci rafforza tutti. Rafforza l'Ucraina, la Moldova e la Georgia, di fronte all'aggressione russa. E rafforza l'Unione Europea. Perché mostra ancora una volta al mondo che l'Unione Europea è unita e forte di fronte alle minacce esterne".

Ieri il presidente Zelensky, dopo il sì del Consiglio europeo, aveva ringraziato uno per uno tutti i leader dei 27 Paesi membri. Oggi, rivolgendosi alla nazione, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"120 giorni fa, la Russia ha lanciato una guerra su vasta scala contro di noi. Per 120 giorni, l'Ucraina e il suo popolo difendono eroicamente la loro terra e la loro libertà. Stanno combattendo contro uno dei più grandi eserciti del mondo. L'aggressore, la cui popolazione è tre volte più grande della nostra, e la sua estensione è quasi 30 volte più grande. Pertanto, ciascuno dei 120 giorni della nostra lotta è storico. Ma questo giorno è speciale.L'Ucraina ha ricevuto ufficialmente lo status di candidato all'adesione all'Unione Europea.Abbiamo sentito molte dichiarazioni da molti politici nel corso degli anni sul corso verso l'Europa e sull'importanza strategica di questo corso. Non siamo politici e non abbiamo molti anni, quindi siamo passati dalle dichiarazioni all'azione.Dai sogni all'azione. E il 28 febbraio l'Ucraina ha presentato domanda di adesione all'UE.In via Bankova, nell'Ufficio del Presidente dell'Ucraina, in mezzo a fortificazioni e sacchi di sabbia, nelle pause tra le sirene dell'allarme aereo, abbiamo firmato un documento. Molte persone erano scettiche e consideravano illusorie le possibilità dell'Ucraina.Ma siamo tutti uniti. L'Ucraina è unita. E il mondo ha visto la nostra caratteristica unica: meno credono in noi, migliori saranno le nostre prestazioni. Invece di migliaia di parole, migliaia di slogan sul trasferimento nell'UE, abbiamo compilato migliaia di pagine del questionario della Commissione europea. Quello che altri paesi impiegano in alcuni anni, noi lo abbiamo fatto in poche settimane.Al vertice di Bruxelles, i leader dei 27 Stati membri dell'Ue hanno adottato una decisione ufficiale: l'Ucraina riceve lo status di candidato all'adesione all'Unione Europea.E oggi voglio dare una serie di risposte in modo onesto, chiaro e completo per tutti. Compila il nostro questionario. Spiega in linguaggio umano cosa è successo esattamente e perché è così importante. Cosa significa questo per noi e cosa significa per l'Ucraina? Cosa significa e cosa dà all'Europa? E dopo? Che cosa faremo? Cosa si aspettano i nostri partner da noi? Cosa ci aspettiamo dai partner? Cosa ci aspettiamo da te come società? E perché ci riusciremo sicuramente?In primo luogo, lo status di candidato non è solo un nuovo passo. Questo è un nuovo vertice. Non un nuovo paragrafo, non una nuova pagina o anche una nuova sezione. Questo è un nuovo volume nella storia dell'integrazione europea dell'Ucraina, che abbiamo iniziato a scrivere oggi. E ad oggi, questo libro non ha altre opzioni se non una: l'Ucraina diventerà membro dell'UE in futuro. Ad oggi, questo è fissato a livello ufficiale.Lo status di candidato è un passaggio obbligatorio che la maggior parte dei paesi ha attraversato. Questo è un punto di non ritorno. Non è solo un nuovo nome o un nuovo segno. Questo è un nuovo stato e una nuova immagine.Oggi si riconosce: l'Ucraina non è un ponte, non un cuscino tra Occidente e Russia, non un cuscinetto tra Europa e Asia, non una sfera di influenza, non una zona "grigia", non un territorio di transito. Non il confine tra orchi ed elfi.L'Ucraina è un futuro partner alla pari per almeno 27 paesi dell'UE".