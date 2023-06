In attesa che inizi ufficialmente la Stagione dei Premi che porterà agli Oscar 2024 emergono le prime aspettative della critica americana verso i film d’animazione che hanno più chance di entrare nella corsa all’ambita statuetta.

Quest'anno la sfida sembra essere tra la Sony Pictures con l'apprezzato Spider-Man: Across the Spider-verse e lo Studio Ghibli con How Do You Live? del maestro dell'animazione Hayao Miyazaki. Segue la collaborazione tra la Disney e la Pixar con Elemental, oltre all'attesissimo Wish con cui la Walt Disney Animation Studios celebra i suoi 100 anni.

Attenzione però "all’armata” Netflix: dalla collaborazione con Aardman per il seguito di Chicken Run al salvataggio di Nimona, cancellato dopo il fallimento di Blue Sky Studios, fino alla preziosa collaborazione tra Universal Pictures e Illumination che quest’anno oltre a Migration, può puntare sul campione del Box-office americano, nonché diciannovesimo film con maggiori incassi nella Storia del cinema, Super Mario Bros – Il film.