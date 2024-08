Si chiude sopra la parità la giornata delle Borse Europee. Piazza Affari, che fa meglio del listino azionario europeo. L'indice dei titoli principali chiude a 33.778 punti, con un guadagno dello 0,5%. Tra gli indici di Eurolandia guadagna Francoforte, +0,35%, mentre è fiacca Parigi, -0,32%. Piccoli passi in avanti per Londra, +0,21%. L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,116. Sul paniere principale di Piazza Affari, acquisti in particolar modo su Ferrari, Campari ed Erg. I peggiori del listino sono Brunello Cucinelli, Saipem e Tenaris. Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund con il decennale italiano in rialzo al 3,66% e il benchmark tedesco al 2,28%.