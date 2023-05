Che cosa è la Customer care?

Parliamo di tutti i servizi forniti ai clienti prima, durante e dopo l'acquisto di un prodotto o di un servizio. Il cliente chiede assistenza, in relazione a informazioni, chiarimenti, reclami sui prodotti e servizi. Lo scopo principale è quello della fidelizzazione e della soddisfazione del cliente.

Customer care non solo per negozi fisici

Il mondo dell'e-commerce sta cercando di imitare l’esperienza del commercio al dettaglio e dei negozi fisici. Coloro che si rivolgono ad un negozio, spesso lo fanno abitualmente, perché trovano assistenza e competenza. Inoltre, il personale addetto può dare consigli e guidare il cliente nella scelta di ciò di cui ha bisogno.

Anche qui serve una strategia, non è sufficiente aprire un e-commerce e aspettare semplicemente che le persone acquistino on line. Il cliente è più esigente e anche on line vuole vivere l'esperienza di ottenere informazioni e dettagli riguardo al prodotto che si accinge ad acquistare.

Molte aziende sono costantemente alla ricerca di soluzioni per migliorare la soddisfazione del cliente, come ad esempio B-Rewards. L'azienda digitale, infatti, rivolge il suo interesse sia a partner sia a clienti, essendo una piattaforma e-commerce.

La Customer care è già una strategia. Infatti, dall'analisi delle statistiche di vendita è possibile estrapolare i dati e le informazioni su cui costruire tecniche di marketing funzionanti.

In particolare, B-Rewards.com (piattaforma aziendale che raccoglie tutti i progetti digitali) attraverso la gestione di un blog aziendale affronta tematiche interessanti, fornendo informazioni complete.

Molti e-commerce curano sempre di più blog aziendali, come nuova forma per comunicare con il target di riferimento.