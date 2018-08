Salaorni & Al-B.Band il 31 agosto live a S.Pio X in Festa, a Verona

Alberto "Albi" Salaorni alle chitarre e voce, Davide Rossi al basso elettrico, Alberto De Grandis alla batteria, Andrea Mai alle tastiere e cori, Irene De Pascalis alla voce e Claudia Giuliani alle percussioni. Avete appena letto la formazione tipo di Alberto Salaorni & Al-B.Band, uno dei gruppi live italiani più affermati. Con la loro musica, il loro buonumore e la loro capacità di far scatenare ogni tipo di pubblico sanno dare emozioni a piazze, feste e locali d'ogni tipo. Il loro repertorio abbraccia decine e decine d'anni di musica. Sanno passare con disinvoltura dal repertorio internazionale alle canzoni italiane, dai grandi successi del passato, anche quelli 'fuori moda' (come tutti sappiamo, le grandi canzoni non possono esserlo davvero) ai successi del momento. Ogni brano, infatti, Alberto Salaorni & Al-B.Band lo interpretano a loro modo, mettendoci quel qualcosa in più.

Ad agosto 2018, hanno girato l'Italia in lungo e in largo, in ben 14 concerti. Il mese si chiude con un'altra data, in programma per il 31 agosto a Verona, alla Festa in Piazza di San Pio X (Campetto via Biondella). Dalle 21 e 30 si canta e magari si balla con ritmi e melodie semplicemente irresistibili.

Alberto Salaorni & Al-B.Band

