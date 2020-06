Una big del calcio europeo sarebbe tornata sulle tracce di Paulo Dybala della Juventus.

Si tratta del PSG anche se, in base a quanto finora fatto vedere in questa stagione, non parrebbe così logico che Fabio Paratici decida di privarsene.

Nel frattempo, il CFO juventino avrebbe messo a segno il primo colpo per la prossima stagione, convincendo lo spagnolo Pedro, in uscita dal Chelsea a parametro zero, a firmare per la Juventus in vista della prossima stagione.