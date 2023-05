"Figli delle Stelle esprime il desiderio di unirci con l'amore verso noi stessi e l'Universo in un esperienza matura e una sensibilità verso un Dio dell'amore che è sempre meno materiale e più etereo". Giancarlo Prandelli (Gian) e Matteo Sainaghi (Theo) Giantheo raccontano così il loro nuovo singolo, che uscirà venerdì 12 maggio a mezzanotte ed è estratto da "Il Ritorno", il loro quarto album, che uscirà solo a settembre '23.

Il video di "Figli delle stelle" è stato girato a Selinunte, magico sito Siciliano che ha ospitato i Giantheo e la loro musica. Nel videoclip i due artisti si muovono quasi senza tempo tra le rovine con la presenza di un cavallo quasi a riecheggiare tempi ormai entrati nella mitologia.

L'album "Il ritorno" suggella una carriera lunga oltre 25 anni, di cui ben 20 passati insieme, per i Giantheo, ovvero Giancarlo Prandelli (Gian) Matteo Sainaghi (Theo). Il disco concentra le esperirne il misticismo l'amore per gli altri e per se stessi, torna a sonorità tra elettroniche e acustiche sapori tra il legno e le manipolazioni digitali. L'album è stato realizzato con l'attenzione verso un'estetica musicale racchiude messaggi onesti e diretti, che non temono di mostrare fragilità e trasformano debolezze in punti di forza.





La storia dei Giantheo è infatti molto lunga ed è piena di musica e amicizia. Nel 2003 Giancarlo Prandelli incontra Matteo Sainaghi, in arte Theo, da subito si crea un magico feeling che li portano a formare i Giantheo, che partecipano e vincono numerosi concorsi internazionali e scalando le vette delle classifiche più importanti.

Partecipano alla trasmissione Le Iene su Italia Uno, entrano con il brano "Tortuga" nella compilation del Cantatù vol.6 e Superestate latina con i big, vincono il Festivalshow, partecipano in tutta Italia a trasmissioni televisive, festival e show. Il brano "Tortuga" viene usato nel programma della Pina su Radio Deejay. Non è tutto: partecipano al tour di RTL102.5 e sono ospiti tour di Sanremo giovani RAI. I Giantheo hanno scritto circa 300 brani di qualità, e oggi è giunto il momento di aprire il cassetto!



GIANTHEO - FIGLI DELLE STELLE SU YOUTUBE

youtu.be/jBPvLJpsdyk

SITO WEB GIANTHEO

www.giantheo.com

SPOTIFY GIANTHEO

bit.ly/3VU6XUP

INSTAGRAM GIANTHEO

www.instagram.com/giantheo_official

INSTAGRAM GIANCARLO PRANDELLI

www.instagram.com/giancarloprandelli

INSTAGRAM MATTEO SAINAGHI

www.instagram.com/sainaghimatteo

INSTAGRAM GNE RECORDS

www.instagram.com/gnerecords_label