Super Thauvin, l’Udinese vince a Parma e vola in testa alla Serie A!

Una partita che sembrava a senso unico, dopo il primo tempo, e una rimonta clamorosa della ripresa. L’Udinese sbanca il Tardini e batte il Parma 2-3 dopo aver chiuso la prima frazione in svantaggio per 2-3, con i gol di Delprato e di Bonny. Nel secondo tempo prima la rete di Lucca e poi la doppietta di Thauvin, per un successo che proietta i bianconeri al primo posto solitario in classifica dopo le prime quattro giornate. Decisiva anche l’espulsione di Keita, entrato al 52′ e costretto ad abbandonare il campo dopo un doppio cartellino giallo al 73



Manna frena il rinnovo di Kvartskhelia: “Non facciamo una corsa…”

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna – a margine di un convegno all’interno della MSC World Europa – ha parlato a ‘Sky’ della situazione contrattuale di Khvicha Kvaratskhelia: “Ha ancora tre anni di contratto. Ci sono state squadre che si sono approcciate a lui e a lui ma abbiamo condiviso la volontà di continuare insieme. Stiamo lavorando con l’entourage del giocatore per arrivare a un rinnovo. Siamo tranquilli, non dobbiamo fare una corsa”.



Conte, Lukaku e il rinnovo di Meret

Su Antonio Conte: “Ha ambizione e ha lavorato in grandissimi club, è una crescita per noi”. Sull’arrivo di Romelu Lukaku, fortemente voluto dal nuovo allenatore: “Sappiamo cosa hanno fatto insieme all’Inter. La volontà del mister è stata chiara immediatamente e il giocatore si è integrato subito con il gruppo. Ora stiamo cercando di costruire qualcosa di importante”. Poi sul rinnovo di Meret: “Abbiamo volontà di continuare con lui e lui con noi. È un portiere importante, mai messo in discussione da noi”.

La prossima partita sarà contro la Juventus, a Torino sabato 21 settembre alle 18: “Sarà una bella sfida, contro una squadra attrezzata che ha fatto una campagna acquisti imponente. Sono attrezzati per fare un ottimo percorso in campionato e Champions League“.



Ahi Inter: Dimarco in forte dubbio per la sfida col City

Affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra per l’esterno interista, dopo la trasferta di Monza, match giocato per intero da Dimarco. Il calciatore verrà rivalutato domani, ma è in forte dubbio per la gara di Manchester contro il City -la prima della nuova Champions- e potrebbe rischiare anche per il derby di domenica sera. La decisione definitiva su di lui verrà presa domani, dopo la rifinitura in programma ad Appiano Gentile prima della partenza per l’Inghilterra.



Roma, tegola Saelemaekers: due mesi di stop

L’unica buona notizia è che la frattura non è scomposta e non è gravissima, ma per il resto la Roma dovrà fare a meno di Alexis Saelemaekers per due mesi. Il giocatore belga, uscito ieri durante Genoa-Roma portato in braccio dallo staff per il tanto dolore al piede destro, ha sostenuto sia ieri sera sia stamattina degli esami approfonditi che hanno confermato la necessità di intervenire chirurgicamente. Una tegola non da poco per De Rossi che dovrà fare a meno dell’ex Milan almeno fino a Roma-Bologna del 10 novembre. L’obiettivo è quello di riaverlo in campo per domenica 24 novembre quando, al Maradona, ci sarà la sfida al Napoli di Conte. Con ogni probabilità il giocatore si opererà in Belgio. Quando arriverà a Bruxelles ci saranno ulteriori esami e si capirà nel dettaglio la situazione.



Lazio-Hellas Verona 2-1, i biancocelesti sono sesti

La Lazio supera l'Hellas Verona per 2-1: le reti tutte nel primo tempo. Al quinto il vantaggio laziale firmato da Dia al quinto, al settimo il pareggio di Tengstedt, al 20esimo il gol di Castellanos che regala la vittoria ai padroni di casa. Molto bella e arrembante la Lazio in chiave Baroni, con un gioco molto veloce e i giocatori che appena vedono uno spiraglio tirano in porta anche da fuori. Il Verona non demerita ma alla fine deve soccombere.

Nella ripresa, al 49esimo azione veloce della Lazio con triangolazione Dia-Isaksen, il danese tira una fucilata all'incrocio dei pali, alta di poco. Al 61esimo Dia riceve palla al limite dell'area, si gira e fa partire una gran botta, Montipò respinge, tavares si avventa sul pallone e tira, il portiere dell'Hellas salva la porta facendo scudo con il corpo.

Sette minuti più tardi Tchaouna per la Lazio calcia con forza dai 25 metri e sfiora l'incrocio dei pali. Al 73esimo incursione a sorpresa sempre di Tchaouna che fa partire un rasoterra dalla distanza, Montipò devia in angolo.

Sei minuti dopo traversone di Faraoni per il Verona che solca l'area laziale da destra a sinistra, gran botta di Tchatchoua che prende Lazzari nello stomaco.

La Lazio è sesta a sette punti, il Verona settimo a sei, a pari merito con Empoli e Atalanta.