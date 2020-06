Emiliano Canova è un giovane doppiatore e regista, è nato il 25 Luglio 1993 a Padova.

Nel 2012 si diploma in scienze sociali al Liceo Marchesi Fusinato di Padova e nello stesso anno si iscrive al corso di doppiaggio di Roberto Chevalier a Milano. Nel 2013 partecipa a vari seminari teatrali tra cui quello della regista e attrice Maria Grazia Mandruzzato e del regista e attore Pierantonio Rizzato a Padova. Dal 2013 al 2014 inizia a lavorare come speaker e doppiatore per RST audio; nel 2013 compare nel film “La sedia della Felicità” regia di Carlo Mazzacurati e dal 2014 al 2015 frequenta Audio Italia: studio di registrazione a Padova.

Appassionato di film fin da piccolo, tanto da collezionare i film dei più grandi registi della storia del cinema internazionale, nel 2014 questa passione lo porta a intraprendere la strada di regista realizzando cortometraggi, tra cui Ruggine e il Filo di Arianna (in fase di produzione) Nel 2016 frequenta un percorso di insegnamento con il doppiatore padovano Tony Fuochi.





FILMOGRAFIA.

ATTORI: 2008 “CONTRO L’ONDE D’ORIENTE” di Caruso che vinse il 1° Premio “Piccoli Palcoscenici” di Mestre. 2010 “ L’ULTIMO IMPERATORE” di Caruso che vinse il 1° Premio “Piccoli Palcoscenici” di Mestre. 2014 “HOTEL-LO regia di Pierantonio Rizzato presso i Giardini Sospesi di Padova. REGISTA : 2015 RUGGINE con Jessica Beltramello 2016 IL FILO DI ARIANNA 2017 SEEM 2017 BOLDNESS 2017 MUNCHAUSEN con Jessica Beltramello 2017 CANNIBAL BLOOD (horror).

Ha una formazione professionale in attore/doppiatore frequentando la Scuola Internazionale di Cinema presso Fonoroma con i più importanti attori e registi italiani: Pupi Avati, Giancarlo Giannini, Laura Morante, Abel Ferrara... l'Accademia di Doppiaggio di R.Chevalier e l'Accademia di Alberto Terrani al Teatro Verdi di Padova.

Nel 2019 viene scelto nel cast di " Passioni Senza fine 2.0", il famoso primo radiodramma sul web firmato da Giuseppe Cossentino per il ruolo di Stefano Bocci, il fidanzato di Paola Marini, che seduce la madre di lei, la baronessa Matilde solo per interesse.

Emiliano sin da subito si approcciato al personaggio con studio, professionalità ed una naturalezza fuori dal comune, dando colore e carattere al personaggio di una storia davvero passionale e intrigante. Siamo sicuri che sentiremo ancora tanto parlare di questo talento tutto italiano.