Proud Boys, Boogaloo e Qanon hanno preso ispirazione da Trump per assaltare il Congresso? Assolutamente no! A fomentare la folle iniziativa è stato in realtà Homer Simpson in un vecchio episodio della serie che aveva come voce ospite protagonista quella di Mel Gibson.

Oppure il 1° episodio della stagione 11, che fa la parodia ad un vecchio film con James Stewart, va invece considerato semplicemente come profetico?

Qualunque sia la spiegazione, questo è lo spezzone "incriminato". Buona visione...