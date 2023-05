Esplode l'estate 2023 targata MOLO - Brescia. In questa discoteca giardino si continua a ballare ogni settimana. Venerdì 26 e sabato 27 maggio 2023 è la volta di due nuovi imperdibili party, in una location all'aperto che è però in gran parte al coperto, grazie ad tetto strategicamente rinnovato, per divertirsi anche in caso di pioggia.



Venerdì 26 maggio ecco Rehab, format scatenato, col suo variegato universo sonoro fatto di urban music e dintorni. Arriva per l'occasione il primo importante ospite ossia Shablo, musicista, produttore, dj e manager discografico italo-argentino celeberrimo per le sue tante produzioni di successo assoluto. Nella sua carriera ha curato la regia di album multi-platino, da "Santeria" di Marracash e Gué Pequeno a "Rockstar" di Sfera Ebbasta. Oltre ad aver supervisionato la produzione di importanti dischi di Fabri Fibra, il citato Gué, Rkomi. Dj Shablo non è solo in console, dove c'è infatti pure Jay-K, anche lui tra i dj più influenti della scena urban italiana.



Cosa succede invece sabato 27 maggio 2023 al MOLO - Brescia? Prende vita Lunapark, il party che promette di infuocare tutti i weekend estivi nella discoteca giardino che fa scatenare la città e non solo. E che schiera in console assi come Dr. Space, Luca Mede, Toma e Simo Loda (alla voce). Ovvero professionisti veri del divertimento, che sanno come far scatenare il pubblico con la musica più bella del momento…



MOLO - Brescia, è la discoteca giardino che fa scatenare la città e non solo, anche per tutta l'estate 2023. Le novità della location sono moltissime, tutte da vivere. Nuovi spazi, nuove tecnologie, nuove collaborazioni e ovviamente sul palco arrivano molti degli artisti più attivi in Italia e non solo, sul palco, al mixer di uno dei locali estivi di riferimento. Ci sarà tempo e modo per raccontare tutto questo e tutte le serate che animeranno il club, nel weekend e durante la settimana, per tutta la nuova stagione. Da tempo MOLO - Brescia è infatti gestito da chi ha portato al successo nel tempo sia Circus beatclub a Brescia (che ha appena compiuto 24 anni di successi), sia River a Soncino (CR), ovvero dal team coordinato da Antonio Gregori. E' un riferimento per chi vuol ballare con stile... e non solo.



L'estate '23 al MOLO - Brescia ha uno slogan che mette da solo prima di tutto allegria: Summer Together. In italiano potremmo tradurlo un'estate da vivere insieme. I due ragazzi sorridenti ritratti sdraiati su un prato pieno di margherite, il simbolo di una nuova stagione che sta iniziando.

MOLO - Brescia, Summer Together

