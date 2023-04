Impazza il gossip su Suor Cristina sbarcata all'Isola dei Famosi . Si susseguono i gossip in relazione alla ex Suor Cristina Scuccia, che secondo alcuni rumors sarebbe fidanzata con una donna.

Il gossip sulla naufraga dell’Isola dei Famosi è in piena fibrillazione. La vita sentimentale dell’ex suor Cristina Scuccia sembra essere il centro nevralgico soprattutto di buona parte dei social.

C’è chi dice sia fidanzata con un uomo chi, invece, con una donna. Le voci si alimentano anche perché la diretta interessata non è mai voluta entrare in questo genere di discorsi fino ad oggi.

Come nasce la voce che l’ex suora possa avere interesse per le donne? L'ex suora che ha vinto The Voice of Italy da Silva Toffanina Verissimo, su Canale 5, aveva dichiarato di essere pronta anche ad innamorarsi. Ora, per via della sua partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi, i sussurri sono continuati anche se la diretta interessata non ha dato alcun ulteriore chiarimento in merito (fonte: radioroma.it).

Per il Movimento Internazionale dei Sacerdoti Sposati l'epilogo della vicenda di Suor Cristina getta una cattiva luce anche sulla giusta causa dei preti sposati e delle suore sposati.

"In passato abbiamo rinunciato a moltissimi inviti sui media. Ne abbiamo accettati solo alcuni ma il "tritacarne madiatico" che aveva cercato di distruggere la credibilità del nostro fondatore don Serrone è ora respinto dalla nostra redazione che da anni si batte per rendere note storie dia more vero e di credibilità e trasparenza tra i preti sposati e le suore sposate. Certamente la vicenda di Suor Cristina non fa onore alla causa.