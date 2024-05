E' stato un omaggio alla figura del pittore Giuseppe De Nittis, quello che Nino Vinella ha voluto proporre con il suo libro "A tavola con De Nittis Italien, peintre, gourmet (e i suoi amici)", un percorso breve ma intenso di una realtà sconosciuta ma molto legata al famoso artista barlettano, quella della buona tavola.

Sede dell'evento la prestigiosa sala di Palazzo Reale, a pochi metri dal Duomo e a fianco della mostra inaugurata il 24 febbraio, che proprio attraverso 90 opere ripercorre l'intero percorso della breve vita del grande pittore, che ha diviso la propria esistenza fra l'Italia e Parigi, con un passaggio importante a Londra.

L'immagine di Barletta nella Puglia e nel mondo, De Nittis come volano di una storia e di una realtà importante. Così come in occasione della presentazione della mostra nel mese di febbraio, anche in questo caso non è mancata la presenza delle istituzioni barlettane a Milano, nell'occasione il presidente della Commissione Consiliare Cultura del Comune di Barletta, Ruggiero Fiorella.

Durante l'evento, di fronte a un folto pubblico, sono stati recitati alcuni passi del libro da due attori che, magistralmente, hanno interpretato lo stesso De Nittis e la moglie Leontine in abiti d'epoca, Alessandro Tacconi e Maria Carolina Nardino.