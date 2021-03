L’esecutivo municipale ha approvato il bilancio di previsione 2021-23 e il Documento unico di programmazione economica (Dup), un provvedimento arrivato in anticipo rispetto al termine fissato dopo l’ultima proroga della Regione, ma che per il Comune mamertino assume un significato ancor più particolare perché per la prima volta dopo circa venti anni a Palazzo dell’Aquila ci si muove in linea con l’anno di riferimento: negli ultimi anni infatti è stata una rincorsa continua a recuperare strumenti finanziari arretrati.

Ora la situazione sembra essersi normalizzata e, come ha sottolineato lo stesso Sindaco Midili, «approvare il Bilancio di Previsione 2021 al di là di ogni competizione vuole dire dotarsi dello strumento più importante per una pubblica amministrazione; lo strumento fondamentale per attuare il programma di governo e per dare risposte concrete alle aspettative della cittadinanza tutta».

Il bilancio di previsione triennale contiene, dal punto di vista numerico, le previsioni di entrata e di spesa e limitatamente al primo anno finanziario anche le previsioni di cassa.

Gli stanziamenti approvati costituiscono limite agli impegni di spesa dell’esercizio finanziario di riferimento. Secondo il principio della flessibilità è possibile apportare al bilancio di previsione delle variazioni da approvarsi entro il termine perentorio del 30 novembre di ogni anno.

Consegnati questa mattina dalla Presidente della Croce Rossa di Milazzo Santina La Spada all’Assessore ai Servizi Sociali Simone Magistri buoni spesa per l’acquisto di materiale scolastico destinati a minori appartenenti a famiglie indigenti milazzesi e di altri comuni del Distretto socio sanitario D27.

Nel corso dell’incontro, al quale erano presenti anche il Dirigente del VI settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione Domenico Lombardo e Stefania Castiglia in rappresentanza del personale del progetto PON Inclusione, grazie al quale si procederà alla distribuzione dei buoni acquisto, Magistri ha tenuto a ringraziare la Croce Rossa Comitato di Milazzo-Isole Eolie per l’importante attività svolta costantemente a vantaggio dei più deboli in piena sinergia con l’Assessorato ai Servizi sociali, auspicando per il prossimo futuro ulteriori forme di collaborazione nell’ottica d’una piena integrazione tra i servizi sociali comunali e le realtà del terzo settore operanti sul territorio comunale.