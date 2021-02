Nel pomeriggio di oggi 19 Febbraio 2021, è stata diffusa una nota dal Comune di Cepagatti, in cui si segnala un aumento vertiginoso di positivi e la chiusura delle scuole fino al 28 Febbraio. Si tratta di nuovi casi e alcune varianti.

Con la massima trasparenza che contraddistingue questa Amministrazione Comunale, nella nota diffusa sul sito ufficiale del Comune di Cepagatti, leggiamo:

"Vista la nota Asl pervenuta dalla Prefettura di Pescara, considerato che i contagi sono in crescita e registriamo ad oggi sul territorio comunale 113 casi di cui 27 bambini e ragazzi e 15 giovani e 6 ricoverati in ospedale il Sindaco ha ritenuto di firmare la PROROGA dell'Ordinanza di CHIUSURA DELLE SCUOLE FINO AL 28 FEBBRAIO. Raccomandiamo massima attenzione, rimanete a casa e uscite solo per reali necessità."

Di seguito riportiamo quindi lo schema con I dati ufficiali aggiornati diffusi dalla asl da marzo 2020, data di inizio emergenza:

Positivi UFFICIALI presenti sul territorio di Cepagatti al 19 FEBBRAIO 2021: 113

Dati ufficiali ASL da Marzo 2020 al 19 FEBBRAIO 2021:

Positivi totali: 576;

Guariti: 454;

Deceduti: 9

Si prega massima attenzione e soprattutto il rispetto delle regole da parte di tutti.

Non abbassiamo la guardia! Il Covid non è una vergogna e il contagio si può limitare se ognuno di noi segnala la propria positività anche attraverso I social in modo da informare tutte le persone con cui si è entrati in contatto.