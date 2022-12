Con un gol di Théo Hernandez al 5' ed uno di Kolo Muani al 79', la Francia ha superato per 2-0 il Marocco ed affronterà l'Argentina nella finale per la della Coppa del Mondo 2022.

La squadra africana disputerà la finale di consolazione per il terzo posto, dove affronterà la Croazia.

È stato un successo facile per la Francia? No. I transalpini hanno trovato il gol nei primi minuti del match grazie ad un rimpallo favorevole (successivo ad un precedente svarione difensivo della difesa marocchina) che ha permesso al terzino della nazionale e del Milan di trovarsi a tu per tu con il portiere "Bono".

La seconda rete è arrivata invece al termine di un'azione manovrata di Mbappé, favorita però da un errore iniziale di un centrocampista del Marocco che, invece di servire il proprio compagno libero sulla sinistra ha forzato un passaggio al centro, con la palla riconquistata dalla Francia.

In mezzo alle due reti, tanto Marocco. La squadra di Regragui, dopo la prima rete subita non è stata a guardare e ha preso in mano il pallino del gioco, tentando il possibile per recuperare lo svantaggio e andando vicinissima al gol almeno in un paio occasioni. La Francia, la prima volta, si è salvata grazie a Lloris, nella seconda ci ha pensato il palo.

Il gol del 2-0 ha diminuito la voglia dei nordafricani di riportarsi in parità, ma non hanno desistito dal segnare almeno il gol della bandiera. Ma anche in quel caso gli è stato negato da un salvataggio sulla linea.

Il Marocco, con la para disputata ieri, ha dimostrato di aver meritato eccome la semifinale e per passare il turno la Francia ha dovuto anche soffrire, specialmente nei primi 20 minuti della ripresa.

E adesso chi vincerà la Coppa del Mondo?

Al di là degli schemi adottati, Francia e Argentina sono due squadre molto simili tra loro: tengono palla e attaccano sempre con molta prudenza, preferendo giocare di rimessa. Entrambe, inoltre, possono vantare una notevole qualità nei singoli, sia nell'undici titolare che tra le riserve e se Messi in questo mondiale è in vena come non mai, Mbappé quando inizia a correre diventa irraggiungibile... anche con palla al piede.

Pertanto, ipotizzare che la partita possa rimanere bloccata, tanto da dover far ricorso a supplementari e calci di rigore è un'ipotesi tutt'altro che irrealistica. Da considerare, comunque, che il reparto difensivo di entrambe le squadre non è altrettanto forte come centrocampo e attacco, quindi possiamo "contare" su qualche disattenzione o svarione che possa sbloccare la gara.

Croazia - Marocco si giocherà allo stadio internazionale Khalifa alle 16 di sabato 17 dicembre.

Argentina - Francia si giocherà allo stadio di Lusail alle 16 di domenica 18 dicembre.