Fatti per il Successo Academy presenta il Calendario 2019 mercoledì 13 febbraio a Bari

Mercoledì 13 febbraio alle ore 16 presso i Cineporti di Puglia/Bari, sede dell’Apulia Film Commission, l’Academy Fatti per il Successo dell’imprenditore e talent scout barese Miky Falcicchio presenterà in conferenza stampa il Calendario 2019 Fashion Kids Models. All’incontro interverranno il fondatore e titolare dell’Accademia, i nuovi docenti e diversi esperti del settore.

I protagonisti del progetto fotografico sono gli iscritti (minorenni e maggiorenni) di entrambi i segmenti dell’Academia pugliese, sia quello relativo alla formazione cinematografica e teatrale, che i bambini iscritti al segmento moda-pubblicità.

I giovanissimi modelli e attori sono stati immortalati dalla famosa fotografa nonché volto noto del mondo editoriale e pubblicitario legato al kids fashion, Żaneta Nawrot, in alcune delle località più suggestive e caratteristiche della Puglia. Il Calendario 2019 della Fatti per il Successo promuove e valorizza la formazione accademica di bambini e ragazzi attraverso l’esaltazione dei valori e delle bellezze del territorio con lo scopo di potenziare la cultura, intesa come motore trainante nello sviluppo del sistema turistico pugliese.

MIKY FALCICCHIO È ALLE PRESE CON NOI CI SANREMO 2019

In questi giorni il titolare dell'Academy Miky Falcicchio è a Sanremo insieme con l'attrice Cinzia Clemente, Michela Cicirelli e Marianna Maiullari per il nuovo format "Noi ci SaNremo!" che parte dal Sud con lo scopo principale di informare i telespettatori di Tele Sud, i radioascoltatori di Radio Laser e City Radio.

Il titolo del format dice tutto “Noi ci SaNremo!”. Ci sarà la possibilità di seguire Sanremo 2019 attraverso i canonici appuntamenti radio e tv, oltre che a diversi flash durante il giorno, dirette sui social, Facebook ed Instagram in primis, che andranno a lasciare il segno, con tanto di hashtag.