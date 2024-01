Quest’anno niente scherzetto all’Olimpico, la Roma batte 2-1 la Cremonese e va ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronerà la Lazio.

Inizio intenso all’Olimpico, i duelli non si contano e la Cremonese parte subito giocando duro nel tentativo di raffreddare la forte partenza dei padroni di casa. Al 37′ il colpo di scena, il vantaggio ospite firmato da Tsadjout: l’attaccante si libera di Cristante in area e batte Svilar, mettendo in salita la partita a Mou e ai suoi ragazzi.

Mourinho rivoluziona la Roma all’intervallo: al rientro difesa a quattro con Cristante e Kristensen centrali, Karsdorp e Zalewski sulle corsie, davanti entra subito Dybala. La Roma ricomincia a testa bassa, desiderosa di mettere una pezza rispetto al primo tempo: dopo dieci minuti El Shaarawy, con deviazione di Antov, va a un centimetro dal gol ma si stampa sul palo. Mourinho, come ai vecchi tempi, toglie un centrocampista (Bove) e mette un altro attaccante. Proprio l’ultimo entrato, Azmoun, trova il corridoio giusto per innescare il pareggio, lanciando Lukaku a tu per tu con Jungdal. Il belga insacca e toglie un bel po’ di paure dalla schiena dei compagni e dei tifosi presenti, che tornano a spingere e con loro la Roma. Al minuto 85 ecco il sorpasso: un fallo di Sernicola sul neo-entrato Spinazzola manda Dybala dal dischetto del rigore, la Joya non sbaglia e fa 2-1.