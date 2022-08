Il nuovo arrivato Miranchuk apre subito il conto per il Torino con il raddoppio di Sanabria nel secondo tempo che chiude i conti per gli uomini di Juric; il Monza accorcia con Dany Mota ma non basta per strappare il pareggio.

Marcatori: 43’ Miranchuk (T), 66′ Sanabria (T).

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Carlos (63′ Carboni); Birindelli, F. Ranocchia (64′ Mota Carvalho), Barberis, Valoti (76′ Gytkjaer), D’Alessandro; Caprari (64′ Ciurria), Petagna (76′ Sensi). A disposizione: Cragno, Vignato, A. Ranocchia, Marrone, Antov, Molina, Caldirola, Colpani, Sorrentino, Bondo. Allenatore: Giovanni Stroppa.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Adopo (70′ Segre), Djidji, Rodriguez; Singo (79′ Lazaro), Linetty, Ricci (89′ Ilkhan), Aina; Miranchuk (46′ Vlasic), Radonjic; Sanabria. A disposizione: Gardiner, Pellegri, Garbett, Bayeye, Berisha, Gemello. Allenatore: Ivan Juric.

Ammoniti: 19′ Singo (T), 36’ Adopo (T), 61′ Pablo Marì (M).

Arbitro: Maurizio Mariani (Sezione di Aprilia).