Dopo le prime due sessioni di libere del venerdì nel Gran Premio dell'Emilia Romagna di Formula 1 che si corre ad Imola nell'autodromo intitolato a Enzo e Dino Ferrari, sembra che le Mercedes siano tornate ad essere quelle dello scorso anno, con Bottas e Hamilton che hanno fatto registrare praticamente lo stesso tempo con l'inglese in ritardo di soli 10 millesimi dall'1:15.551 del suo compagno di squadra.



Ma ad impressionare di più sono state le Ferrari, con Leclerc che nella sessione pomeridiana ha portato a casa il miglior giro di 2 decimi più veloce di Bottas, prima che il tempo gli venisse cancellato perché aveva superato i limiti di pista alla Piratella. Inoltre, Leclerc è apparso competitivo anche sul passo gara. Unica nota negativa il fuori pista a fine sessione di cui lo stesso pilota si è scusato così: "Scusate ragazzi. Stavo spingendo. Davvero forte".

🚩 RED FLAG: Session will not restart🚩



An unfortunate end to @Charles_Leclerc's session as the Monegasque driver hits the wall #ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/kVwdDOk31I