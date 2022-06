UNA OCCASIONE DI CRESCITA PER GLI ALUNNI CONDOTTA GIOIOSAMENTE DA MARIA GIOVANNA ZAGARRIGO E GIAN PAOLO SCIBETTA

Il modulo, complessivamente di 30 ore, si è tenuto nell’aula informatica, attraverso piattaforme dedicate e in forma unplugged. I 26 corsisti, attenti e predisposti all’apprendimento di nuovi percorsi digitali, hanno fatto esperienze di Coding, utilizzando principalmente i percorsi proposti dal progetto “Programma il futuro” e “Scratch”.

Scopo del progetto è stato quello di educare gli alunni all’utilizzo del pensiero computazionale per migliorare le capacità di problem solving, partendo dal gioco. Gli studenti hanno imparato divertendosi e hanno vissuto un’esperienza fortemente socializzante, favorendo l’inclusione di alcuni alunni con Bisogni Educativi Speciali. Le tante attività proposte hanno, volta per volta, stimolato, incuriosito e motivato tutti i ragazzi, facendo emergere la grande propensione dei giovani per questi innovativi percorsi che li proiettano in un futuro sempre più tecnologico e connesso.

“Una importante opportunità che è servita per aprire questi nostri bambini ancora di più alla socialità e all’amore per la scuola” La parole della Dirigente scolastica Alessia Guccione non nascondono la soddisfazione per una attività che, grazie alla docente esperta Maria Giovanna Zagarrigo e al tutor Gian Paolo Scibetta ha registrato un successo che “avvolge” scuola e famiglie. E non è poco!