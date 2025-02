Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in Press Conference alla vigilia di Napoli - Inter. Ecco quanto evidenziato.

Napoli - Inter, si aspettava che fosse un big match?“Mi sarei aspettato un Napoli che, dopo sette mesi, iniziasse a prendere forma. Non è un big match che deve mettere pressione. Gustiamoci questo momento. Questa classifica ce la siamo meritata, grazie al lavoro fatto finora”.

Gara decisiva per lo scudetto?“E’ una partita influente per la classifica. Ci sono tre punti in palio. Sono tante le squadre in pochi punti”.

Febbraio è stato un mese difficile…“Agosto è stato un mese difficile, febbraio una passeggiata”.

Cosa si aspetta dal mese di marzo?“Facciamo sempre valutazioni dopo le partite. Si impara di più dalla sconfitta che dalla vittoria. La vittoria porta un po' di superficialità. Abbiamo analizzato il perché abbiamo avuto il secondo tempo con il Como. Tutte le cose vanno valutate. Il secondo tempo di Como non è stato a nostro livello. Stavamo dominando nonostante fossimo andati in svantaggio per un infortunio. Bisogna stare sul pezzo fino al 95° minuto. Sono state tutte partite sudate. Questa squadra non può mollare un attimo”.

Può essere un vantaggio avere meno pressione dell’Inter?“Non voglio che i calciatori ragionino sulle ambizioni. Noi cerchiamo di crescere anche da questo punto di vista. Vogliamo ottenere il massimo da ogni partita. L’importante è uscire dal campo sapendo di aver dato tutto, sapendo che gli altri sono stati piu’ bravi se ne usciamo battuti. Il calcio è uno sport, si può vincere e si può perdere. E’ successo quando l’Atalanta è venuta a vincere in casa nostra. Con la Lazio un pari sarebbe stato più giusto. Ai ragazzi ho sottolineato che col Como mi sarei aspettato qualcosa in più. Ci aspetta questa bellissima partita a 12 partite dal termine. Ce la dobbiamo godere mettendo in campo tutto quello che abbiamo, poi vedremo chi sarà stato più bravo”.

Più tecnica di palleggio o fisicità?“E’ tutta la settimana che mi porto dietro questo pensiero. Fa piacere ricevere questa domanda di calcio. Tutte le cose possono essere giuste ed opinabili. Cercheremo di fare la scelta giusta. Gli infortuni fanno parte del campionato. C’è chi sopperisce in maniera piu’ facile, ma la soluzione va trovata e la vedrete in campo”.

Olivera e Spinazzola possono garantire 90 minuti? Pesa di più l’assenza di Neres o Anguissa?“Entrambi hanno recuperato, sono entrambi a disposizione. Vediamo quale sarà la scelta più opportuna. Devo cercare di non fare danni fisici. Olivera ha avuto un problema piu’ grava. Neres e Anguissa sono due giocatori importanti come gli altri. La nostra forza è la squadra. Entrambi hanno accusato un problema muscolare il giorno dopo la gara”.

Come mai tanti infortuni in questo mese?“Fanno parte del calcio. Ho sempre detto che finora siamo stati bravi e fortunati a non avere infortuni. Può capitare il periodo in cui sei sfortunato, e questo aspetto destabilizza tante situazioni. Bisogna essere bravi a valorizzare i giocatori. Raspadori in questo momento è al centro della situazione. Nel tempo ci sono stati pochi infortuni. Bisogna vedere anche la storia di un allenatore”.

La posizione di Raspadori è quella in cui può fare la differenza?“Jack ha la possibilità di essere una seconda punta, un trequartista o anche un interno di centrocampo offensivo, quello con più qualità dei tre. Corre più di 13 km a partita, non è un esterno, significa metterlo in difficoltà. Non bisogna fargli fare brutta figura. Raspadori è un giocatore forte e qualitativo. Col 433 era l’alternativa ad Anguissa e McTominay, lui il gol ce l’ha nel sangue”.

Che risposte le ha dato Billing?“Billing ha una grande struttura fisica, ha una buona tecnica. Quando arrivi in una nuova realtà devi capire cosa vuole l’allenatore. La gara col Como è servita a Billing per entrare in questo discorso. Non ho preoccupazione nel farlo giocare dall’inizio, è un ragazzo serio che ha assimilato molte cose”.



DAZN Napoli, Manna: "Il percorso incredibile è sotto gli occhi di tutti, il merito va sicuramente all'allenatore, al suo staff e ai calciatori"

Giovanni Manna, d.s. del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN alla vigilia della sfida contro l'Inter: "NapoliInter è una partita molto attesa anche perché è da tanto che non si vedeva una sfida scudetto, ma c'è anche l'Atalanta in corsa. Noi sappiamo quelli che sono i nostri obiettivi e vogliamo goderci questa partita come ci siamo goduti le altre, quindi restiamo estremamente concentrati e cerchiamo di non subirla mentalmente, anzi. Il percorso incredibile è sotto gli occhi di tutti, e il merito va sicuramente all'allenatore, al suo staff e ai calciatori che hanno lavorato e hanno costruito, si sono guadagnati di stare in posizioni importanti in classifica. Bisogna essere concentrati solo su noi stessi e sul lavoro quotidiano sempre. L'Inter è una squadra costruita nel tempo per vincere e per imporsi. Noi non dobbiamo paragonarci a loro, dobbiamo fare il nostro percorso e poi arrivare a un certo punto e vedere dove siamo. Buongiorno? E' uno dei migliori difensori italiani, ha scelto di legarsi a un progetto come il nostro: è un motivo d'orgoglio, forse questo è stato è stato l'affare che mi ha lasciato di più, mi ha reso molto felice".



L'EX Floro Flores: "NapoliInter la partita ideale per dare un'accelerata alla stagione"

"Il Napoli può vincere perché anche l'Inter ha le sue difficoltà, lo hanno dimostrato le gare con Genoa e Fiorentina, ha perso un po’ di lucidità. In questo momento – ha detto Antonio Floro Flores, ex azzurro e allenatore degli Allievi, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live però mi preoccupa molto l’Atalanta: le squadre di Gasperini da marzo in poi in genere volano. Non so come faccia ad essere in affanno, il Napoli, con il solo campionato da giocare... Non c'è nemmeno la Coppa Italia. Non penso sia una questione atletica, ha ragione Conte: è un fatto mentale. Mancano elementi importanti come Neres, perché uno che salta sempre l'uomo non lo trovi ogni giorno, ma se prima il Napoli è riuscito a sopperire con la fame e con la voglia, ora sembra in pausa di riflessione: è in standby, come due fidanzati che dopo un litigio si prendono un periodo di pausa. Per carità, è una cosa fisiologica nell’arco di una stagione, non puoi pensare di andare sempre a cento all'ora. Bisogna portare a casa il risultato: darebbe una notevole spinta morale, perché hai già vinto con Juve e Atalanta. Puoi dare un'accelerata alla stagione, ma la partita è aperta ad ogni risultato. E’ la partita perfetta, quella che tutti vorrebbero giocare: mentalmente non devi preparare nulla, è impossibile arrivare scarichi ad una sfida del genere. Poi c’è un grande allenatore che sa come dare i giusti imput, chi più di Conte, che è un vincente, sa come affrontarla… Il Napoli non la sbaglierà. Il modulo 352 lo condivido soprattutto perché non si può fare a meno, nel suo ruolo, dell’attuale Raspadori, che è il più in forma del Napoli. Sono felice per Jack, quella è la sua posizione e gli auguro tutto il bene del mondo. Se il Napoli dovesse sbagliare gara, ma non ci credo, allora rivedremmo i mostri della scorsa stagione. Gli azzurri possono mettere in difficoltà i nerazzurri che in difesa non sono impeccabili. Invece il Napoli dovrà stare attento alla velocità dei loro esterni e alla forza dell’attacco".