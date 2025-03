Napoli, Olivera a Betsson Sport: "Avrei voluto condividere il campo con Roberto Carlos, i più simpatici sono Juan Jesus, Spinazzola e Buongiorno, pasta e patate con provola è il mio piatto preferito!"

Betsson Sport presenta un’intervista esclusiva con Mathias Olivera, brillante difensore azzurro e della nazionale uruguaiana. Un incontro one to one in cui il calciatore ha aperto il suo cuore ai tifosi, raccontando la sua vita dentro e fuori dal campo.

Olivera si definisce un uomo persistente e ha condiviso alcuni aspetti personali della sua carriera e delle sue passioni. Fin da bambino ha avuto come idolo Martin Cáceres, il difensore del Libertad che in Italia ha vestito le maglie di Verona, Juventus, Fiorentina, Lazio e Cagliari, un calciatore che ha sempre ammirato. "Se avessi potuto scegliere un campione con cui giocare però" confida durante l’intervista "avrei voluto condividere il campo con Roberto Carlos".

Parlando poi di avversari difficili, il difensore uruguaiano non ha dubbi: Luis Suárez è stato l’attaccante che gli ha creato più problemi.

Fuori dal campo, Olivera ama trascorrere il suo tempo libero con la moglie e la figlia, dedicandosi a lunghe passeggiate sulla spiaggia. È anche un appassionato di cinema e tra i suoi film preferiti c’è La società della neve, che racconta una tragedia realmente accaduta in Uruguay. Per quanto riguarda le serie TV, sta guardando la seconda stagione di Squid Game, quindi niente spoilers!

Sui social, i feed del calciatore si concentrano principalmente sul calcio, ma nella sua vita il giovane si dedica principalmente alla famiglia. Parlando di sua figlia di un anno e mezzo, afferma che è lei a farlo ridere più di chiunque altro. E riguardo al suo ruolo di padre? “Spero di essere un buon papà, ma sarà mia figlia a dirlo quando crescerà”, racconta con umiltà.

L’esperienza a Napoli ha conquistato anche il suo palato: Olivera si è innamorato della pizza margherita, della mozzarella di bufala e soprattutto del caffè, che inizialmente non apprezzava. Tuttavia, il suo piatto preferito resta la pasta e patate con la provola, una vera specialità partenopea.





Mutti: "Lotta scudetto? Napoli, Inter e Atalanta sono superiori alla Juve"

L'allenatore Bortolo Mutti è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Lotta scudetto? Napoli, Inter e Atalanta sono avanti alla Juve, che ha vinto con il Verona un po' a fatica e mi convince poco. Il campionato se lo giocano le prime tre, forse due, l'Atalanta è stata sfortunata con il Venezia ma non mi sembra molto serena, anche per situazioni interne. Questo è il momento decisivo del campionato: tutte affrontano gare delicate, il Napoli ha entusiasmo ed autostima, l'Inter dal canto suo è quadrata e abituata a vivere momenti del genere, l'Atalanta può essere forse nelle prossime due l'arbitro del torneo, dovendo affrontare Juve ed Inter una dietro l'altro".



Il Mattino - Napoli, in estate ipotesi scambio Hojlund-Osimhen, a Conte piace anche Lucca

In estate il Napoli dovrà acquistare anche una punta per rinforzarsi e come riportato da Il Mattino sarà importante la cessione di Victor Osimhen. Se l'attaccante dovesse andare al Manchester United come probabile, occhio al 22enne Rasmus Hojlund ex Atalanta che potrebbe finire nell'affare come possibile contropartita tecnica previo il placet di Antonio Conte. Il quale, nel frattempo, sembra sia rimasto piacevolmente impressionato dalla crescita di Lorenzo Lucca.