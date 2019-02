Economia UE, quanto è concreto il rischio recessione?

Una parola che periodicamente viene fuori è recessione. L'Italia è appena entrata "tecnicamente" in questo "incubo" economico, dopo aver avuto due trimestri di fila con il PIL in negativo.

A livello europeo, non è che la situazione anche degli altri Paesi sia così rosea. Infatti, escludendo l'Italia, l'economia è cresciuta dello 0,3% e pure la Germania non vive un gran momento.

Ed anche la Bce vede una crescita economica orientata al ribasso, ritenendo però controllabili i fattori di rischio ad essa collegati ed allontanando così il pericolo che la recessione possa essere generalizzata all'interno dell'area euro.

Il rallentamento dell'economia, in ogni caso, è da considerarsi acquisito e questo, specialmente per l'Italia, non può considerarsi un fattore positivo.