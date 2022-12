CHIARA TAIGI su RAI UNO - 25 dicembre 2022 ORE 9:30

Chiara Taigi augurerà il Buon Santo Natale in diretta su RAI UNO a UnoMattina in Famiglia, domenica mattina 25 dicembre 2022, con un omaggio musicale natalizio esclusivo sulla prima rete nazionale, in compagnia di Ingrid Muccitelli, Monica Setta e Tiberio Timperi, con la eegia di Marco Aprea.

Appuntamento la mattina di Domenica del Santo Natale in TV su RAI UNO a Uno Mattina in Famiglia!

"Auguro un Buon Santo Natale a tutti, portando un segno di Rinascita per la Cultura e la Musica, donando con il Cuore e con il Canto un momento dedicato alla Serenità e alla Gioia del Santo Natale!" Chiara Taigi.

Per chi non potesse assistere alla diretta, a breve, saranno disponibili i riferimenti per i Replay della trasmissione.



PER VEDERE IN DIRETTA STREAMING

https://www.raiplay.it/dirette/rai1

25 dicembre 2022 - ORE 9:30





RIFERIMENTI E LINK