Il Gruppo FS ha recentemente presentato a Bergamo i suoi progetti, che hanno l’obiettivo di rivitalizzare l’area urbana e promuovere il benessere economico, sociale e ambientale della città e dei suoi cittadini. Gli attori principali dell’evento sono stati Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato di RFI, Umberto Lebruto, Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani, e Vincenzo Macello, Vicedirettore Generale Network Management Infrastrutture di RFI.



Umberto Lebruto: i progetti del Gruppo FS per la città di Bergamo

Il recente impegno è guidato dalle società controllate Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e FS Sistemi Urbani, che collaborano attivamente con le istituzioni locali per portare avanti un programma di trasformazione urbana e infrastrutturale di vasta portata. L’evento, denominato “Ferrovie dello Stato Italiane per Bergamo: investimenti e progetti”, tenutosi presso la sede del Comune di Bergamo, ha visto la partecipazione dei protagonisti chiave di questa iniziativa. L’AD di RFI ha evidenziato l’importanza strategica della stazione ferroviaria di Bergamo e del suo collegamento con l’aeroporto, sottolineando come questo progetto contribuirà a trasformare radicalmente il sistema di trasporto della regione. Il nuovo collegamento ferroviario, previsto per essere operativo entro il 2026, promette di ridurre drasticamente i tempi di viaggio tra l’aeroporto e il centro città, potenziando le connessioni con Milano e migliorando l’accessibilità regionale. Parallelamente, l’AD Umberto Lebruto ha delineato i dettagli di un ambizioso piano di rigenerazione urbana nell’area circostante alla stazione. Questo progetto, noto come Bergamo Porta Sud, mira a trasformare il volto della città attraverso un’ampia riqualificazione di circa un milione di metri quadri di spazio urbano. Con un investimento totale di circa 100 milioni di euro, l’iniziativa prevede non solo la ristrutturazione della stazione ferroviaria, ma anche la creazione di nuovi spazi pubblici, attraversamenti pedonali coperti con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e all’accessibilità per tutte le fasce della popolazione.

Umberto Lebruto: restituiremo alla città e ai cittadini benessere economico, sociale e ambientale

Tali progetti si inseriscono in un contesto più ampio di trasformazione urbana che sta coinvolgendo l’intera città di Bergamo. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Provincia di Bergamo e la Regione Lombardia, sta lavorando per creare una città più sostenibile e vivibile, promuovendo la mobilità pubblica, la valorizzazione delle aree verdi e l’ampliamento delle infrastrutture. L’obiettivo ultimo è quello di raggiungere la neutralità climatica e migliorare la qualità della vita dei cittadini bergamaschi. In questo contesto, il Gruppo FS si presenta come un partner chiave per il raggiungimento di tali obiettivi, impegnandosi a collaborare attivamente con le istituzioni locali e a restituire alla città e ai suoi abitanti un ambiente più prospero e sostenibile. Umberto Lebruto ha infatti rimarcato che “il Gruppo FS, FS Sistemi Urbani e RFI insieme a Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo e Regione Lombardia, hanno lavorato affinché la ricucitura urbana di due importanti parti della città possa avvenire in maniera più naturale possibile e che contempli sempre maggiore integrazione delle varie modalità di trasporto per i cittadini, puntando a rafforzare le infrastrutture dal punto di vista progettuale e strategico restituiremo alla città e ai cittadini benessere economico, sociale e ambientale”.