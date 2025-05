Da Herbalife un gentile promemoria sull’importanza dell’idratazione.

Milano, 13 maggio 2025 – Alle porte della stagione estiva, Herbalife ricorda l'importanza dell’idratazione per il benessere del corpo e della pelle. Con l'arrivo delle temperature più miti, l'attenzione alla corretta idratazione diventa ancora più fondamentale. Herbalife, azienda leader nel settore del benessere, brand n.1 al mondo nell'alimentazione per il benessere e uno stile di vita attivo[1], sottolinea l'importanza di un’adeguata assunzione di acqua.

Il corpo umano è costituito per circa il 70% da acqua. Un elemento indispensabile per il mantenimento di funzioni cognitive e fisiche normali e che contribuisce alla normale regolazione della temperatura corporea[2]: l’idratazione, può diventare il primo passo verso una stagione all’insegna del benessere. Una recente ricerca commissionata da Herbalife e condotta da IPSOS[3], ha evidenziato che il 56% delle persone considera l’idratazione tra le abitudini più importanti per sostenere l’immunità. L’idratazione si colloca al quarto posto, dopo un sonno adeguato (65%), una dieta nutriente (62%) e l’esercizio fisico regolare (58%).

L’idratazione è importante anche durante l’attività fisica, laddove il nostro organismo è sottoposto a uno sforzo maggiore. Per supportare la prestazione fisica, l'idratazione deve essere adeguata all'intensità dell'attività: l'acqua è ideale per sforzi leggeri, mentre durante gli allenamenti prolungati o più intensi può essere utile integrare con bevande sportive. Le soluzioni di carboidrati-elettroliti aumentano l’assorbimento di acqua durante l’esercizio fisico.

Un’adeguata idratazione è fondamentale anche per il benessere della nostra pelle: composta per circa il 30% da acqua. Oltre ai cosmetici giusti, anche l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale. In questa stagione, si può provare a integrare nella dieta alimenti ricchi di acqua. Oltre a bere acqua, per favorire un’ulteriore assunzione di liquidi, si possono scegliere alimenti ricchi di liquidi come anguria, arance, verdure, yogurt e frullati.

Assumere liquidi a sufficienza è una buona abitudine che favorisce il nostro benessere generale. Ecco alcuni suggerimenti Herbalife per l'idratazione:

Aloe Concentrato alle Erbe è una bevanda dal sapore delicato ricca di succo di Aloe vera spremuto a freddo e ricavato dall'intera foglia di aloe. Basta aggiungerla all'acqua per creare una bevanda rinfrescante all'aloe da gustare al mattino o durante la giornata. Per preparare 1 litro di bevanda, basta versare 8 cucchiai (120 ml) di Aloe Concentrato alle Erbe in un contenitore da un litro e riempire d'acqua. Va conservato in luogo fresco e asciutto e una volta aperto, deve essere conservato in frigorifero e consumato entro 30 giorni. Disponibile anche nella versione, Aloe concentrato alle erbe gusto Mango per un sapore più fruttato ed esotico, questa versione è a basso contenuto calorico. Aloe Concentrato alle Erbe e Aloe concentrato alle erbe gusto Mango – Prezzo: 52,33 euro.

Herbalife24® Hydrate è una bevanda al gusto d’arancia della gamma H24 dedicata all’integrazione sportiva, che apporta vitamine del gruppo B (B1 e B2, acido pantotenico e B12), vitamina C, calcio e magnesio che contribuiscono al normale metabolismo energetico. Formulata per aiutare a raggiungere gli obiettivi di idratazione, senza calorie al rinfrescante sapore di arancia. Disponibile in bustine singole per la massima comodità; ogni bustina si aggiunge a 500 ml di acqua, per una idratazione per tutto il giorno, in particolare dopo l’attività fisica. Herbalife24® Hydrate – Prezzo: 54,43 euro.

Herbalife SKIN Crema Idratante SPF 30 fornisce alla pelle una protezione UVA/UVB ad ampio spettro. Formulata con una miscela delicata di vitamina B3 (Niacinamide), C (Ascorbilglucoside), E (Tocoferil acetato) e Aloe vera lascia la pelle liscia e morbida. La Crema Idratante SPF 30 è formulata per l'uso diurno quotidiano e si adatta perfettamente alla routine di cura della pelle. Herbalife SKIN Crema Idratante SPF 30 – Prezzo: 58,15 euro.



Fonti:

[1] Fonte: Euromonitor; CH2025ed, nella categoria alimentazione per il benessere e uno stile di vita attivo, secondo le definizioni di gestione del peso e benessere, nutrizione per lo sport, integratori alimentari e vitaminici; quota di mercato per vendite al dettaglio per GBO al 2024.

[2] L’effetto indicato si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno 2,0 l di acqua sotto qualunque forma.

[3] Ricerca 'Herbalife Immunity Study', condotta da IPSOS, febbraio 2025. Studio online su 7000 intervistati in Regno Unito, Turchia, Croazia, Italia, Polonia, Romania e Spagna. Gli intervistati sono rappresentativi della popolazione generale di età compresa tra i 18 e i 60 anni.