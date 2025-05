La creatina è un integratore famosissimo tra gli sportivi, ma la scienza sta svelando che i suoi benefici vanno ben oltre i muscoli. Questo composto naturale, prodotto dal nostro corpo e immagazzinato come fosfocreatina, è fondamentale per l'energia cellulare.

Le ricerche su PubMed confermano il suo ruolo nel migliorare forza, potenza muscolare e performance negli sport intensi come sprint e sollevamento pesi. Permette ai muscoli di recuperare energia più velocemente, favorendo anche una maggiore crescita muscolare indirettamente, aumentando la capacità di allenarsi più duramente.

Ma la creatina non è solo muscoli! Studi recenti indicano potenziali benefici per il cervello: può migliorare la memoria a breve termine, il ragionamento e ridurre l'affaticamento mentale, specialmente in condizioni di stress o in anziani e vegetariani, che spesso hanno riserve più basse. Contribuisce anche a mantenere la massa muscolare negli anziani (sarcopenia), supportando indirettamente la salute delle ossa.

Riguardo alla sicurezza, la creatina monoidrato è tra gli integratori più studiati e, per la maggior parte delle persone sane, è considerata sicura alle dosi raccomandate (3-5g al giorno, dopo un'eventuale fase di carico). Miti comuni come danni a reni/fegato, calvizie o crampi sono stati ampiamente smentiti dalla scienza.

L'importante è assumerla con costanza e bere adeguatamente. In Come sempre, le informazioni sono a scopo divulgativo: consulta un professionista sanitario per consigli personalizzati.

Per maggiori info vi preghiamo di cliccare QUI