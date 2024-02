Di seguito, la trascrizione della conferenza stampa che il segretario di Stato americano Antony Blinken ha tenuto il 7 febbraio sull'incontro avuto con Netanyahu, successivamente alle dichiarazioni rilasciate qualche ora prima dal premier israeliano.

"Questa è la mia quinta visita nella regione e la settima visita in Israele dal 7 ottobre. Sono tornato innanzitutto per consultarmi direttamente con i nostri partner sugli sforzi congiunti per riportare a casa tutti gli ostaggi rimasti. Ho incontrato più volte le famiglie degli ostaggi durante le visite precedenti, così come a Washington, e mi aspetto di rivederli domani.La pura agonia di non conoscere il destino della persona amata è quasi inimmaginabile. E so che quel dolore è quasi insopportabile. Quindi, fin dal primo giorno ci siamo concentrati intensamente sul riportare gli ostaggi – tutti gli ostaggi – alle loro famiglie. E saremo concentrati su questo finché non li recupereremo.Oggi abbiamo avuto l’opportunità di discutere con il governo israeliano la risposta che Hamas ha inviato ieri sera alla proposta avanzata da Stati Uniti, Qatar ed Egitto di riportare a casa gli ostaggi rimanenti e di prolungare la pausa umanitaria. Ciò che posso dirvi riguardo a queste discussioni è che, anche se ci sono alcuni evidenti punti deboli nella risposta di Hamas, riteniamo che ciò crei spazio per il raggiungimento di un accordo. E lavoreremo incessantemente su questo obiettivo finché non lo raggiungeremo.Abbiamo avuto discussioni di ampio respiro con il primo ministro e i leader della sicurezza nazionale sullo stato della campagna militare per sconfiggere Hamas e sui progressi verso il raggiungimento dell’obiettivo fondamentale di garantire che il 7 ottobre non si ripeta mai più. Allo stesso tempo, continuiamo a lavorare a stretto contatto con Israele e Libano sugli sforzi diplomatici per allentare le tensioni sul confine settentrionale di Israele in modo che le famiglie possano tornare alle loro case – sia nel nord di Israele che nel sud del Libano – e vivere in pace. e sicurezza.Abbiamo anche discusso dell’imperativo di massimizzare la protezione civile e gli aiuti umanitari per affrontare la continua sofferenza dei civili palestinesi a Gaza. Quasi 2 milioni di persone sono state sfollate dalle loro case. Centinaia di migliaia soffrono la fame acuta. La maggior parte ha perso qualcuno che amava. E giorno dopo giorno, sempre più persone vengono uccise.In tutte le mie precedenti visite, e tra queste praticamente ogni giorno, abbiamo esercitato pressioni concrete su Israele affinché rafforzasse la protezione civile e fornisse maggiore assistenza a coloro che ne avevano bisogno. E negli ultimi quattro mesi, Israele ha compiuto passi importanti proprio in questo senso: avviando il flusso di aiuti; raddoppiandolo durante la prima pausa per il rilascio degli ostaggi; aprire i corridoi nord e sud di Gaza in modo che le persone possano spostarsi fuori dal pericolo immediato, attraverso questi corridoi con quattro ore di pausa ogni giorno e tre ore di preavviso; l'apertura di Kerem Shalom; il flusso di assistenza dalla Giordania; stabilizzare i meccanismi di deconflitto per i siti umanitari. Di conseguenza, oggi, più assistenza che mai sta arrivando a Gaza da più luoghi che in qualsiasi momento dal 7 ottobre.Essendo il maggiore donatore di aiuti umanitari ai palestinesi, gli Stati Uniti hanno contribuito a fornire gran parte di tale assistenza, compreso il finanziamento di 90.000 tonnellate di farina consegnate dal porto di Ashdod. Una quantità sufficiente a fornire pane a 1,4 milioni di persone per i prossimi cinque mesi. Una squadra delle Nazioni Unite ha iniziato la sua missione nel nord per valutare le condizioni dei civili che sono ancora lì, nonché cosa occorre fare per consentire ai palestinesi sfollati di tornare a casa in quell'area.Eppure, come ho detto oggi al primo ministro e ad altri funzionari israeliani, il bilancio quotidiano che le sue operazioni militari continuano a subire contro civili innocenti rimane troppo alto. Nelle nostre discussioni di oggi, ho evidenziato alcuni passi chiave che Israele dovrebbe intraprendere per garantire che maggiori aiuti raggiungano più persone a Gaza. Israele dovrebbe aprire Erez in modo che gli aiuti possano fluire nel nord di Gaza dove, come ho detto, centinaia di migliaia di persone lottano per sopravvivere in condizioni terribili. Dovrebbe accelerare il flusso di assistenza umanitaria dalla Giordania. Dovrebbe rafforzare la deconflittualità e migliorare il coordinamento con gli operatori umanitari. E Israele deve garantire che la fornitura di aiuti salvavita a Gaza non venga bloccata, per nessuna ragione, da nessuno.Esortiamo Israele a fare di più per aiutare i civili, ben sapendo che si trova di fronte a un nemico che non si atterrebbe mai a quegli standard – un nemico che si insinua cinicamente tra uomini, donne e bambini e lancia razzi dagli ospedali, dalle scuole, dalle moschee, dagli edifici residenziali; un nemico i cui leader si circondano di ostaggi; un nemico che ha dichiarato pubblicamente il suo obiettivo: uccidere quanti più civili innocenti possibile, semplicemente perché sono ebrei, e cancellare Israele dalla mappa geografica.Ecco perché abbiamo chiarito che Israele è pienamente giustificata nell'affrontare Hamas e altre organizzazioni terroristiche. Ed è per questo che gli Stati Uniti hanno fatto più di ogni altro paese per sostenere il diritto di Israele di garantire che il 7 ottobre non si ripeta mai più.Gli israeliani sono stati disumanizzati nel modo più orribile il 7 ottobre. Da allora gli ostaggi sono stati disumanizzati ogni giorno. Ma questa non può essere una licenza per disumanizzare gli altri. La stragrande maggioranza delle persone a Gaza non ha nulla a che fare con gli attacchi del 7 ottobre, e le famiglie di Gaza la cui sopravvivenza dipende dalla fornitura di aiuti da parte di Israele sono proprio come le nostre famiglie. Sono madri e padri, figli e figlie: vogliono guadagnarsi da vivere dignitosamente, mandare i figli a scuola, avere una vita normale. Ecco chi sono; questo è quello che vogliono. E questo non possiamo, non dobbiamo perderlo di vista. Non possiamo, non dobbiamo perdere di vista la nostra comune umanità.Restiamo inoltre determinati a perseguire un percorso diplomatico verso una pace giusta e duratura e la sicurezza per tutti nella regione, e in particolare per Israele. E quel percorso diplomatico continua a diventare sempre più evidente mentre viaggio in tutta la regione e parlo con tutti i nostri amici e partner. Un Israele pienamente integrato nella regione, con relazioni normali con paesi chiave, inclusa l’Arabia Saudita, con solide garanzie per la sua sicurezza, insieme a un percorso concreto, irreversibile e con scadenza temporale verso uno Stato palestinese che viva fianco a fianco in pace e sicurezza con Israele, con le necessarie garanzie di sicurezza.Nel corso di questo viaggio, abbiamo discusso sia della sostanza che della sequenza dei passi che tutti avrebbero dovuto compiere per rendere reale questo percorso. Ciò include misure da parte dell’Autorità Palestinese per riformarsi e rivitalizzarsi. E nel mio incontro di oggi con il Presidente Abbas ho riaffermato l’imperativo di questi passi, tra cui soprattutto il miglioramento della governance, l’aumento della responsabilità nei confronti del popolo palestinese, le riforme che l’Autorità Palestinese si è impegnata a realizzare in un pacchetto di riforme recentemente annunciato e che noi la esortiamo ad attuare rapidamente.Ora possiamo vedere tanti attori della regione mettersi in fila per intraprendere il percorso che ho appena descritto. Ma alcuni no. Alcuni stanno cercando di sabotare quel percorso. L’Iran e i suoi delegati continuano ad intensificare ed espandere il ciclo di violenza che tutti noi vogliamo spezzare. Continueremo a difendere il nostro popolo, continueremo a difendere i nostri interessi di fronte a tali attacchi – non per alimentare l'escalation, ma per prevenirla.Infine, nelle mie discussioni di oggi con il primo ministro e gli alti funzionari, ho anche espresso le nostre profonde preoccupazioni riguardo alle azioni e alla retorica, anche da parte di funzionari governativi, che infiammano le tensioni, minano il sostegno internazionale e mettono a dura prova la sicurezza di Israele. Il popolo di Israele si è sacrificato enormemente per forgiare questa nazione e per difenderla. Alla fine decideranno la strada giusta da intraprendere e se saranno pronti a fare le scelte difficili necessarie per realizzare la visione della prospettiva a lungo sfuggente di vera pace e vera sicurezza. Come vero amico di Israele, come paese che è sempre stato il primo al suo fianco – che fosse il 14 maggio 1948 o il 7 ottobre 2023 – offriremo sempre i nostri migliori consigli sulle scelte di fronte a questo paese, soprattutto quelle che contano di più."

Che cosa possiamo ricavare dalle parole di Blinken che, comunque le si vogliano leggere, segnano l'esistenza di un solco tra l'attuale governo israeliano e l'amministrazione Biden? Che si è creata una situazione in cui tutti, alla fine, sono da considerare prigionieri.

Nethanyahu è prigioniero dei suoi guai giudiziari che lo costringono a mantenere in vita il suo esecutivo e a farlo sottostare alle volontà degli estremisti dell'ultradestra rappresentati da Smotrich e Ben Gvir (e non solo loro), che a loro volta sono prigionieri del sionismo e della necessità di mantenere e aumentare il loro consenso infiammando e armando i coloni ebrei in Cisgiordania.

Di questi soggetti sono prigionieri i vertici dell'esercito israeliano che stanno portando avanti un conflitto che è in corso su quattro diversi fronti (Libano, Cisgiordania, Gaza, Eilat/Mar Rosso); i parenti degli israeliani detenuti a Gaza che - come è evidente a chiunque sia dotato di un minimo di razionalità e di obiettività - i loro desideri non sono certo considerati una priorità da parte del gabinetto di guerra di Tel Aviv; l'amministrazione Biden che deve districarsi tra il supporto a Israele, che non può venire meno per le lobby ebraiche che hanno in mano il Congresso, le strategie geopolitiche nel Medio Oriente e i problemi di consenso in una bella fetta dell'elettorato dem in vista delle prossime presidenziali di novembre.

C'è qualcun altro che è prigioniero di questa follia? Ovviamente i palestinesi che vivono a Gaza e nei Territori Occupati, delle cui condizioni tutti si rammaricano, ma per i quali nessuno fa niente... nonostante siano vittime di un genocidio.

Paradossalmente, in questa situazione ci sono anche dei vincitori, i movimenti di resistenza palestinesi, con Hamas in testa, che ovviamente non possono esser sconfitti e che nel mondo islamico sono adesso i nuovi eroi, simbolo della resistenza contro i soprusi dell'occidente che difende e consente il genocidio messo in atto da Israele. Ma non li dovevano eliminare?

E quel che è peggio è che non c'è nessuno dei cosiddetti leader dell'occidente democratico che sembri in grado di comprendere tali semplici evidenze, tanto sono banali, in modo da iniziare a porvi rimedio.