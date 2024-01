Vi presento una ricetta tipica della regione Toscana. Si tratta della tipica ricetta toscana della "Zuppa di carciofi e patate". Vediamo gli ingredienti di questa ricetta.

Ingredienti per la ricetta

500 g di carciofi

300 g di patate

Mezza cipolla

Brodo vegetale

vegetale Succo di limone

Alloro

2 cucchiai di olio d'oliva

Sale fino a piacere

Pepe bianco a piacere

a piacere È necessario un frullatore a immersione.



Come preparare la zuppa di carciofi e patate

Tagliate i gambi dei carciofi, spuntate le foglie e scartate la parte esterna più spessa, girando almeno 2,3 volte, fino a raggiungere la parte più morbida dell'ortaggio. Una volta puliti i carciofi, tagliarli a spicchi e sciacquarli velocemente in acqua acida con succo di limone.

Zuppa di carciofi e patate

Tritare finemente la cipolla e farla appassire in una padella con 1 cucchiaio di olio e una foglia di alloro per 2 minuti. Nel frattempo, pelare e lavare le patate e tagliarle a fette sottili di 2-3 mm. Aggiungere i carciofi nella casseruola e tagliarli a spicchi per la decorazione; dopo 4-5 minuti, quando sono rosolati, spruzzarli con il succo di mezzo limone, lasciarlo evaporare per un po', quindi aggiungere le patate e farle cuocere bene con il condimento. (4-5 minuti)

Passiamo alla prossima ricetta, la zuppa di carciofi e patate. Raddoppiare la quantità di verdure con sufficiente brodo caldo, io posso anche usare acqua bollente con l'aggiunta di due bouillon, quindi salare, insaporire con pepe bianco macinato e lasciare scoperto a fuoco basso per 50 minuti. Nel frattempo, soffriggere i carciofi in una padella con un cucchiaio di olio per 10 minuti.

Quando la zuppa è pronta, frullarla direttamente in padella fino a ottenere una consistenza cremosa e non troppo omogenea. Salare se necessario e guarnire con i carciofi interi rosolati. E naturalmente, come sempre, buon appetito, signore e signori.



Questi sono i dettagli della ricetta.

Difficoltà Facile

Tempo di cottura 30 min.

Tempo di preparazione 30 min.