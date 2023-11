Sabato 4 novembre, ore 21.00, il Teatro Eduardo De Filippo di Arzano ospita la compagnia de Il Demiurgo con la messa in scena dello spettacolo: "Charlie Chaplin, l'uomo dietro la maschera". Regia e drammaturgia di Francescoantonio Nappi.

Trattasi di una scrittura "voluta" per raccontarne un vissuto emotivo, un quotidiano di un uomo, prima che artista già nato tale, di impronta rilevante per restare nella memoria di migliaia di spettatori.

L'uomo dietro la maschera, come spiega il regista Nappi, è un individuo dal trascorso forte e sofferto, da scelte sentimentali ingenue, dall'accettazione complessa famigliare che ha sempre vestito di velluto per non sporcare un gran bagaglio d'amore.

La penna di Francescoantonio Nappi, traccia con eleganza, intelligenza e spessore artistico il viaggio di un'artista sempre verde, impossibile da non ricordare e conoscere; un lavoro magistrale ed unico nel suo genere. Consigliato per apprendere meglio chi fosse chi era, chi è stato e sarà Charlie Chaplin.

In scena, Franco Nappi, Chiara Vitiello, Mario Autore, tre tra i migliori collanti teatrali campani.