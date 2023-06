"Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo!"

Così, a sorpresa, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ieri ha annunciato di aver individuato nel 59enne tecnico francese Rudi Garcia il prossimo allenatore del Napoli.

"Che piacere sposare il progetto del Napoli. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia",

è stata la risposta social del nuovo allenatore.

Garcia, nella sua carriera, ha prevalentemente allenato formazioni francesi (Le Mans, Lilla, Marsiglia e Lione) salvo la parentesi italiana con la Roma (due secondi posti in campionato e l'esonero alla terza stagione) e quella saudita con l'Al Nassr con cui ha risolto il contratto in primavera, dopo aver ottenuto un deludente terzo posto in campionato nonostante avesse a disposizione Cristiano Ronaldo in squadra. In Ligue 1 ha vinto un campionato con il Lilla nella stagione 2010/2011.

Quella di De Laurentiis è una scelta oculata? Difficile dirlo... adesso. A quel che dicono, sarebbe però arrivata senza aver coinvolto il ds (pure lui in fuga oltre a Spalletti e Kim) Giuntoli, che avrebbe appreso la notizia dalla stampa.

Certo è che nel "supposto" casting che De Laurentiis "avrebbe" messo su per ingaggiare il prossimo allenatore si facevano i nomi di Luis Enrique, Zidane, Galtier e chi più ne ha più ne metta... con tutto il rispetto per Garcia, la soluzione sembra quasi un ripiego o la necessità dell'ultimo minuto per prendere comunque qualcuno per affrontare fin da subito il calciomercato con un'idea di squadra le cui scelte possano poi combaciare con le soluzioni tattiche del nuovo tecnico.

In ogni caso, in campo vanno i giocatori e, qualunque sia l'allenatore, se non sono all'altezza, è impossibile che questo possa vincere un campionato o una coppa. Pertanto, bisognerà vedere chi, ADL, sarà in grado di mettere a disposizione di Garcia, viste le annunciate partenze in primis quella di Kim, che non sono certo di buon auspicio per la prossima stagione.







Crediti immagine: profilo social Rudi Garcia