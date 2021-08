Un euro e 20 centesimi la prima ora, poi il costo dipenderà dai minuti, in cui l’auto resterà parcheggiata nello stallo blu: questo il costo della sosta a pagamento che “debutta” ufficialmente a Milazzo con la gestione della TC Italia servizi” di Napoli, aggiudicatario della gara per i prossimi 12 mesi. Nelle zone contrassegnate dalle strisce blu dunque gli automobilisti dovranno sistemare sul parabrezza del loro mezzo il tagliando da ritirare in uno dei 40 parcometri installati in città, oppure potranno utilizzare una delle App specifiche riconosciute a livello nazionale.

Il costo del parcheggio dunque è predeterminato per la prima ora (sarà tale anche se la sosta durerà meno dei canonici 60 minuti), mentre a seguire sarà calcolata a tempo. Ad esempio, se si rimarrà nello stallo un’ora e mezza, il costo sarà di un euro e 80 centesimi. Il massimo della sosta consentita è 10 ore, che poi equivale ad una giornata, poiché le fasce orarie, in cui si prevede l’obbligo del pagamento, è quello delle 8:30-13:30 e 15:30-20:30, sia nei giorni feriali sia in quelli festivi.

Tariffe diverse invece nella zona balneare sino al 30 settembre. Con ordinanza della polizia locale è stato disposto che in via Tono (dal campo Salmeri sino alla Tonnara) ed al tratto di via Del Marinaio d’Italia compreso dal campo sportivo all’intersezione con la via S. Papino, si pagheranno tre euro per la mezza giornata (mattina o pomeriggio) e cinque euro per tutto il giorno.

A controllare il rispetto dei pagamenti saranno gli addetti, che la società ha assunto (una ventina di persona, inclusi tutti coloro che nel passato avevano lavorato in questo servizio con altre società e che da oltre cinque anni erano disoccupati). In caso di mancata esibizione del ticket di pagamento verrà elevato un verbale di 12 euro e l’auto rimossa con il carroattrezzi.

I parcheggi a pagamento in funzione saranno in totale 987, dei quali ben 798 a tariffa ordinaria e 189 a tariffa stagionale (nella fascia costiera di Ponente). Gli stalli liberi saranno invece 935 (723 in centro e 223 sempre a Ponente) regolamentati con il disco orario, eccetto che per i residenti autorizzati, i quali saranno muniti di un apposito pass, che verrà rilasciato dal Comando della Polizia locale.