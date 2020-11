Le schede ancora da scrutinare non permettono a Trump di cambiare l'esito del voto nello Stato della Pennsylvania che ha assegnato i suoi 20 delegati a Joe Biden, che raggiunge così quota 273 e diventa pertanto il 46° presidente eletto degli Stati Uniti d'America.

Era da un quarto di secolo che uno sfidante alle presidenziali non riusciva a battere il presidente in carica, impedendogli la riconferma al secondo mandato. Con Biden, è stata eletta anche Kamal Harris, quella che diventerà la prima donna vicepresidente degli Stati uniti, una donna di colore e di origini asiatiche.

Nel caso, molto probabile, che nelle prossime ore a Biden vengano assegnati i 33 delegati di Nevada, Arizona e Georgia, il candidato dem raggiungerà il numero di 306 delegati, nelle elezioni che hanno registrato la più alta affluenza nella storia americana. Anche il voto popolare ha visto prevalere Biden con più di 3 milioni di consensi rispetto al suo rivale, Donald Trump.

E come ha commentato la notizia Donald Trump? Dichiarando di esser lui il vincitore di queste elezioni... e con ampio margine!



Annunciata da Trump anche una conferenza stampa al Four Seasons di Filadelfia, ma non è chiaro se si svolgerà o meno.

Invece, in serata, è previsto il discorso di Biden che, stavolta, si presenterà alla nazione come presidente eletto, gettando le basi per iniziare a ricucire quelle profonde divisioni create negli Stati Uniti e dagli Stati Uniti nei suoi rapporti con l'estero in quattro anni di presidenza Trump.

Questo è un antipasto di ciò che Biden dirà alla nazione:

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8