È la Fiorentina la prima semifinalista dell'edizione della Coppa Italia 2023-2024. Al Franchi, martedì, i viola hanno sconfitto il Bologna per 5-4 ai rigori, dopo che il risultato è rimasto sullo 0-0 sia nei tempi regolamentari che in quelli supplementari.

La gara è stata giocata fin da subito a ritmi alti, con la squadra di casa che, causa le assenze, ha dovuto ricorrere ad un modulo di gioco - la difesa a tre - non abituale, che non gli ha consentito di gestire la palla e la partita come è solita fare.

Così, nei primi 45 minuti è il Bologna a fare la gara e ad andare più vicino al vantaggio con il solito Zirkzee che in un'occasione colpisce anche la parte alta della traversa. I primi minuti del secondo tempo si aprono ancora con i rossoblu vicini alla rete, con il palo, colpito con un sinistro dal limite, di Orsolini.

A quel punto Italiano corre ai ripari inserendo Bonaventura e Nzola e la viola inizia a rendersi pericolosa, ma non abbastanza come si aspetterebbe il suo allenatore, perché Beltran è costretto ad uscire per una testata al naso.

Nel finale Ferguson arriva a tu per tu con il portiere viola Christensen, che però è bravo a murarlo. Prima della fine del recupero, miracolo di Skorupski che riesce a deviare un colpo di testa a pochi metri dalla porta di Martinez Quarta. Altre occasioni nei supplementari per Zirkzee, Orsolini e Kayode, ma senza che la palla finisca in rete.

Ai rigori, le due squadre erano sul 4-4. Posch, per il Bologna, era incaricato del quinto tiro dal dischetto, ma lo sbaglia. Invece non si è fatto intimorire dalla responsabilità Maxime Lopez, che ha siglato il quinto e ultimo rigore, mandando così i viola in semifinale di Coppa Italia per il terzo anno consecutivo, dove affronteranno la vincente di Milan - Atalanta, in programma questa sera alle 21.

Sempre mercoledì, alle 18:00, per i quarti di finale si affronteranno all'Olimpico Lazio e Roma, con la vincente che sfiderà in semifinale l'altra vincente dell'ultimo match per i quarti, che si giocherà giovedì a Torino, tra Juventus e Frosinone.