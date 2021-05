collaborazione internazionale per il nuovo singolo della rock band.

Gli Aneurisma hanno unito le proprie forze con I Rotten Apple per creare questa traccia “Come Undone “ che prende forma da un giro di accordi potenti e da un groove ritmico semplice e diretto che vede fondersi ed amalgarsi due universi musicali differenti ma non distanti. La collaborazione nasce in maniera del tutto naturale scambiandosi semplici messaggi via Social.

Il testo del brano, scritto a quattro mani da Antonio e Gabriel, tratta della delusione di un ragazzo con troppe aspettative verso un’opportunità che poi non è andata come avrebbe voluto. Ma lui non smette di sognare o perdere la speranza in quello che sta facendo, mantenendo la voglia di agire e andare avanti.

I Rotten Apple sono ,come amano definirsi, una underground band Californiana della Central valley che vogliono riportare indietro il sound degli anni '90 mescolando la musica di oggi con quella di ieri. La band inizia la propria attività nel 2019 pubblicando il loro primo Album “Quiet” e sono a lavoro per pubblicare il loro secondo album previsto per fine 2021.

Gli Aneurisma sono una band Grunge/Alternative-Rock pescarese formatasi nel 2011 dall’incontro tra Antonio Orlando (voce e chitarra) e Luca Degl’innocenti (basso e cori).

La band raggiunge la sua formazione completa con l’arrivo del batterista Ettore Saluci, consolidando un sound duro, aggressivo e psichedelico che contraddistingue le loro composizioni.

In seguito alla pubblicazione del loro primo omonimo Ep, calcano i palchi di numerosi festival e club italiani, ricevendo recensioni e accoglienze positive.

Nel 2016 sono ospiti di una edizione del “Bussi Rock Festival”, dove condividono il palco con gli IWolf, reduci dal successo del talent show The Voice of Italy.

Nell’Aprile del 2017 partecipano al premio nazione “Brano Inedito” suonando nello storico locale romano la “Locanda Blues”, evento seguito on line da oltre 20.000 spettatori.

Nel 2018 la band entra a far parte nell’associazione musicale nazionale #nonsiamosoli e vengono inseriti nel primo volume della compilation nonsiamosoli vol.1, in uscita nazionale discografica, rappresentativa dei gruppi emergenti della realtà musicale italiana.

Nello stesso anno il gruppo si esibisce nell’anfiteatro del porto turistico di Pescara, in una tappa dell’Indipendente Festival”, condividendo il palco con alcuni dei maggiori gruppi della scena musicale nazionale, riscuotendo un notevole consenso da parte di pubblico e critica.

Nel 2019 gli Aneurisma decidono di dedicarsi esclusivamente alla stesura del nuovo album, lasciando per il momento da parte i concerti.

Il 2020 è un anno importante per la band. A Maggio esce nelle radio il loro primo singolo “Never Say" in anteprima nazionale sul magazine SpazioRock.

Ad Ottobre esce il secondo singolo "Insanity"accompagnato da un videoclip in anteprima nazionale sul famoso magazine Rockon Italia che anticipa l’uscita del disco previsto per il 2021.

https://www.facebook.com/aneurismarockband

https://www.instagram.com/aneurismarockband/

https://www.youtube.com/channel/UCJVWzTMsKfplHlhMVI8w7PQ

https://open.spotify.com/artist/1QvI4Dpd0sx9FoISh5CdnZ?si=tN2vd35CQqmdg6Sy8xAQXg