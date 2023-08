L’ufficio Tributi ha comunicato che sono state inviate in queste giorni al domicilio dei cittadini le bollette dell’acqua relativamente all’annualità 2021 e dei rifiuti riferita all’anno 2022. Per entrambe è prevista la possibilità di un pagamento in tre rate.





Per quel che concerne la bolletta dell’acqua, nell’avviso è presente come prima scadenza il 31 agosto. Tale data – è stato spiegato – per ovvie ragioni, potrà slittare al 30 settembre, mentre le altre due rimarranno il 31 ottobre e il 31 dicembre.

Per quanto riguarda la Ta.Ri. 2022 invece le tre rate dovranno essere pagate nei mesi di ottobre, gennaio 2024 e marzo 2024.